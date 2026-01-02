Pozor. Tohle předplatné se samo prodlužuje a okrádá vás o peníze
2. 1. 2026 – 9:23 | Zprávy | Anna Pecena
Myslíte si, že jste si zaplatili jen jednu službu nebo zboží a je to? Omyl! Přihlásili jste se k předplatnému, které se bez varování automaticky obnovuje a měsíc co měsíc vám strhává peníze z účtu – a vy to možná ani nevíte. Tato praktika láká důvěřivé zákazníky na zdánlivě výhodné nabídky, ale skutečným vítězem je jen někdo jiný.
Tichý krádežník na vašem účtu: jak to funguje
V momentě, kdy si objednáte službu s automatickým obnovováním, souhlasíte s tím, že se předplatné prodlouží bez dalšího dotazu, jakmile vyprší původní doba. To může být měsíc, rok nebo několik týdnů – a než si všimnete, že jste zaplatili znovu, může být pozdě. Podniky často uvádějí informaci o automatickém prodloužení jen v drobném textu obchodních podmínek, které málokdo čte. A když se pak objeví další stržení z účtu? Lidé si řeknou, že to byla chyba banky nebo že si to nikdy neobjednali.
Nejčastější oběti jsou právě senioři a lidé, kteří si chtěli vyzkoušet „výhodné“ nabídky nebo si prostě jen neověřili, co přesně podepisují. Některé firmy nezmiňují jasně, že po vypršení první placené periody se začne automaticky účtovat další období – často i dražší než původní. To není náhoda, to je obchodní model.
Tento systém je v zahraničí označován jako negative option – firma bere vaše mlčení jako souhlas k dalšímu účtování. Pokud jste si službu přečetli pozorně a v obchodních podmínkách to bylo uvedeno, je to možné považovat za uzavřenou smlouvu. Pokud ale nebyli jste jasně informováni, můžete mít právo požadovat vrácení peněz nebo zrušení prodloužení.
Kde je háček a jak se bránit
Informace o automatickém prodlužování musí být srozumitelně uvedena už při objednávce. Pokud ano uvedena nebyla, je možné žádat zákaznickou podporu o storno a případné vrácení peněz a obrátit se i na orgány jako je Česká obchodní inspekce s podnětem ke kontrole.
Další běžnou taktikou je, že firmy neposílají žádná upozornění před další platbou, i když by to bylo férové – a i když by to u některých služeb mělo být standardem. V praxi to znamená, že vás neupozorní, že se vaše předplatné obnoví a že vám zase strhnou peníze. To je jeden z hlavních důvodů, proč tomu mnoho lidí neustojí a přijde o stovky či tisíce korun ročně.
Nejlepší obranou je pravidelně kontrolovat výpisy z účtu a služby, ke kterým jste se zavázali – a pokud si nejste jistí, předplatné vždy zrušte dřív než dojde k automatickému obnovení. V řadě případů můžete i vyhledat pomoc banky nebo platební společnosti a označit nežádoucí opakující se platby za neoprávněné.
Shrnutí:
Autoobnovující se předplatné je dnes všude – od online magazínů přes aplikace až po různé „výhodné“ služby. Může to vypadat nevinně, ale bez pravidelné kontroly účtu vám může každý měsíc utéct několik stovek korun, aniž byste si toho všimli. Chcete ušetřit? Začněte tím, že přestanete nechávat mlčení znamenat souhlas a aktivně zrušíte vše, co nepoužíváte.