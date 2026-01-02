Plameny, křik a panika: Silvestrovská oslava se změnila v katastrofu století!
2. 1. 2026 – 8:53 | Zpravodajství | Alex Vávra
Silvestrovská noc, která měla být oslavou, se v luxusním alpském středisku změnila v horor. Rychle se šířící požár v přeplněném baru v Crans-Montaně zabil desítky lidí a stovky dalších poznamenal na celý život. Švýcarsko vstoupilo do nového roku otřesené tragédií, která nemá v posledních letech obdoby.
Silvestrovská noc v luxusním švýcarském lyžařském středisku Crans-Montana skončila jednou z nejtragičtějších katastrof posledních let. Krátce po půl druhé ráno zachvátil přeplněný bar Le Constellation ničivý požár, který si podle dosavadních informací vyžádal přibližně 40 mrtvých a kolem 100 zraněných, z nichž většina bojuje o život. To, co mělo být oslavou příchodu nového roku, se během několika desítek vteřin proměnilo v peklo plné ohně, kouře a paniky.
Uvnitř podniku se v tu chvíli nacházelo více než sto lidí. Plameny se podle svědků šířily extrémně rychle, zachvátily dřevěný strop a následně se zřítily do prostoru plného tančících a oslavujících hostů. Hustý kouř okamžitě zaplnil místnosti a znemožnil orientaci. Lidé se v zoufalství tlačili k úzkým východům, někteří padali na zem, jiní byli ušlapáni nebo uvězněni v ohnivé pasti.
Záběry z místa ukazují plameny šlehající z přízemí budovy, zatímco venku stojí otřesení lidé ve sněhu, mnozí z nich popálení, zakrvácení a v šoku. Křik se mísil s hlasitou hudbou, která ještě několik okamžiků hrála, než vypadl proud. Někteří návštěvníci se snažili uniknout rozbitím oken, jiní zůstali uvnitř bez možnosti úniku.
Chaos, panika a boj o holý život
Svědci popisují tlačenice v suterénním klubu, kde se lidé snažili dostat po úzkém schodišti nahoru. Prostor se rychle zaplnil kouřem, viditelnost klesla na minimum a mnoho lidí ztratilo orientaci. Někteří zranění zůstali ležet na zemi, zatímco ostatní přes ně v panice přelézali. Rodiče přijížděli k baru autem v obavách, zda jejich děti nejsou uvězněné uvnitř. Scény připomínaly katastrofický film, tentokrát však bez scénáře a bez šťastného konce.
Podle předběžných informací mohl požár vzniknout manipulací s otevřeným ohněm nebo pyrotechnikou v interiéru. Dřevěné konstrukce a vysoká koncentrace lidí vytvořily smrtící kombinaci, která nedala mnoha z nich žádnou šanci na únik. Úřady zatím vyloučily úmyslný útok a událost považují za tragickou nehodu, přesná příčina však zůstává předmětem vyšetřování.
Desítky mrtvých, stovky zasahujících
Na místo okamžitě vyrazily stovky policistů, hasičů a zdravotníků. Nasazeno bylo přibližně 40 sanitek a 10 vrtulníků, které nepřetržitě převážely zraněné do nemocnic v Sionu, Lausanne, Ženevě a Curychu. Některé nemocnice vyhlásily krizový stav a lékaři pracovali celou noc bez přestávky. Mnoho pacientů utrpělo rozsáhlé popáleniny a vážná poranění dýchacích cest.
Identifikace obětí bude podle policie extrémně obtížná. Některá těla jsou natolik zasažena ohněm, že jejich totožnost nepůjde potvrdit bez rozsáhlých forenzních analýz. Pro rodiny obětí a pohřešovaných bylo zřízeno krizové centrum a nepřetržitá telefonní linka. Úřady potvrdily, že mezi oběťmi jsou i cizinci, což tragédii dává mezinárodní rozměr.
Crans-Montana, známá jako symbol luxusu, zimních radovánek a bezpečí, se během jediné noci proměnila v místo hlubokého smutku. Bar Le Constellation, otevřený v roce 2015 a schopný pojmout stovky lidí, patřil k ikonám místního nočního života. Nyní z něj zbyla ohořelá skořápka obehnaná policejními páskami a forenzními stany.
Úřady vyzvaly veřejnost k maximální opatrnosti v následujících dnech. Region je zaplněn turisty a zdravotnické kapacity jsou na hraně. Švýcarsko se mezitím probudilo do nového roku poznamenaného jednou z nejtemnějších nocí své moderní historie.