Mynář stáhl žalobu kvůli prověrce a zpochybnil nezávislost soudců

7:20

Lidem v exekucích by mohlo zůstat o něco víc peněz. Hranice, nad kterou se dlužníkům sráží z výplaty bez omezení, by se mohla posunout. Pro člověka bez rodiny by se zvedla z letošních 16 072 Kč na 25 715 korun, vyplývá z návrhu vládního, které připravilo ministerstvo spravedlnosti. Dle něj by úprava přispěla k omezení práce na černo i k přijímání lépe placených míst.