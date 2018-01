Nejvyšší stupeň prověrky pro kancléře je zbytečnost, rozhodla vláda

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Návrh, aby se mohl stát kancléřem prezidenta pouze člověk s prověrkou na nejvyšší stupeň utajení Přísně tajné, je podle vlády nesystémový. Ve středu rozhodla, že nepodpoří ve sněmovně normu, která by takto omezila pravomoci přímo voleného prezidenta. O novele poslanců hnutí STAN, která zjevně reaguje na spory o chybějící prověrku kancléře Vratislava Mynáře, rozhodnou zákonodárci.

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) po jednání vlády novinářům řekl, že návrh by se měl vztahovat i na další úředníky v podobném postavení, což by vedlo k netransparentnosti vzhledem k tomu, že prověrky jsou tajné.

Odmítnutí žadatelé by neměli nárok soudit se. Navíc podle vládních legislativců není nezbytné, aby měl hradní kancléř osvědčení pro nejvyšší stupeň utajení. "Kancelář prezidenta republiky pracuje pouze s informacemi podléhajícími stupni utajení Vyhrazené nebo Důvěrné," stojí v podkladech.

Podle předkladatelky návrhu a místopředsedkyně STAN Věry Kovářové nemůže bez nejvyšší prověrky hradní kancléř fungovat.

"Tak podle vlády prý není potřeba, aby měl kancléř prezidenta nejvyšší prověrku. Ale člověk, který má nejblíže k prezidentovi, který se účastní nejvyšších politických jednání, bez takové prověrky být nemůže," uvedla na sociálních sítích s poznámkou, že ještě před pár lety si to mysleli i prezident Miloš Zeman a Mynář.

Návrh STAN předpokládá, že pokud by prezidentův kancléř prověrku nejvyššího stupně do roka nezískal, funkci by ztratil a nesměl by ji znovu získat. Předloha zjevně míří na nynějšího kancléře Mynáře, který takovou prověrku nemá. Hradní mluvčí Jiří Ovčáček dal novelu už dříve do souvislosti s kampaní před nynější volbou hlavy státu.

Poslanci STAN uvádějí, že dosavadní úprava postavení kancléře je kusá. Zákon uvádí, že kancléře jmenuje a odvolává prezident. Navrhovatelé nepokládají úpravu za šťastnou vzhledem k tomu, jak se s touto funkcí zachází za nynějšího prezidenta Miloše Zemana.

Požadavek na bezpečnostní prověrku zdůvodňují poslanci STAN mimo jiné tím, že je nanejvýš paradoxní, když ji mají podřízení kancléře, a mohou se tedy seznamovat s informacemi, ke kterým jejich nadřízený bez příslušného osvědčení přístup nemá.

Starostové také navrhují, aby kancléř nesměl zastávat žádnou funkci v politických stranách a hnutích, jejich členem by však být směl. Poukazují přitom na to, že Mynář byl vysokým funkcionářem politické strany. V letech 2010 až 2013 vedl Stranu práv občanů.

Mynář bezpečnostní prověrku na stupeň Přísně tajné nezískal a Národní bezpečnostní úřad zamítl i jeho rozklad vůči tomuto rozhodnutí. Kancléř se chce bránit soudní cestou.