Údajným tlakem Hradu na soudce se bude zabývat podvýbor sněmovny

Švédský parlament v pátek schválil do funkce předsedy vlády na další volební období dosavadního premiéra a šéfa sociálních demokratů Stefana Löfvena. Nová menšinová vláda vznikne více než čtyři měsíce po parlamentních volbách, které skončily vyrovnaným výsledkem . Očekává se, že Švédská sociálnědemokratická dělnická strana vytvoří kabinet se stranou Zelených. Jak uvedl list The Local, bude se jednat o jednu z nejslabších vlád v zemi za posledních 70 let.