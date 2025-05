V ČT padaly hlavy: Kvůli skandálu skončil i sám ředitel!

Českou televizi zasáhl pořádný zemětřas a jisté křeslo pod hýžděmi neměl ani sám generální ředitel Souček.

Chyby v komunikaci, podezřelé začerňování smluv, obrovské odstupné pro manažery a kolem a kolem porušení zákona o ČT. Taková obvinění se podle Seznam Zpráv snesla na hlavu nyní již bývalého generálního ředitele České televize Jana Součka, který byl vzápětí hlasováním správní rady zbaven funkce.

Zmínky padly i porušení etického kodexu televize kvůli některým dílům pořadů jako Sama doma a podobně.

Nejednalo se přitom o první zmínku přečinů, již před dvěma měsíci dostal Souček od radních výtku kvůli prakticky témuž: Znepřístupňování částí smluv, nestandardní odstupné a vystupování, které poškozuje dobré jméno České televize.

Moc velkého zastání mezi radními neměl, pro jeho setrvání ve funkci se vyslovili pouze dva ze sedmnácti, patnáct si přálo jeho odchod. Rada musí do tří měsíců jmenovat jeho nástupce, do té doby ji dočasně povede Michal Fila, tedy ředitel divize Korporátních služeb.

Sám Souček dokázal zachovat dekorum a rozloučil se civilizovaně: „Jakkoliv respektuji rozhodnutí rady ČT, musím říct, že s důvody nesouhlasím, protože se podle mě nezakládají na pravdě,“ zmínil.

„Nejde podle mě o nějaké zásadní pochybení na straně generálního ředitele. To všechno, co se kolem televize dělo, dostalo radní do situace, z níž není jednoduché východisko,“ pokračoval. „Ale už je to jedno, rada se rozhodla mě odvolat a já to rozporovat nebudu.“

„Byl to intenzivní a náročný boj o zajištění udržitelného financování ČT. Na to jsem hrdý, že se toho podařilo dosáhnout. Protože novinařina je obor, který miluju a asi do konce života milovat budu,“ rozloučil se a odešel z místnosti.