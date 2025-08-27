Čistá radost! Oblíbený moderátor do toho praštil, svatbu měl na úžasně stylovém místě
27. 8. 2025 – 8:20 | Magazín | Jiří Rilke
Nasty konečně předvedl, jak vypadala jeho veselka. A měl se čím chlubit.
Tahle novinka se může jevit trochu opožděně: O tom, že se moderátor Evropy 2 Petr Cerha, kterého možná znáte pod přezdívkou Nasty, oženil, už jsme ostatně jednou psali.
Krásnou tanečnici Terezu Lojkáskovou si totiž vzal za ženu už začátkem srpna.
V tu dobu jsme se ale mohli jen domýšlet, jak nejkrásnější den vlastně vypadal, jak to novomanželům seklo či jaké umístění veselky zvolili.
Dohadům je ale nyní konec, protože pár konečně zveřejnil fotky ze svatby.
Vypadala nádherně, až se tají dech.
„Manžel & manželka. 5.8.2025. Byl to pro nás oba výjimečný den, plný lásky, radosti a smíchu,“ píšou novomanželé na sociální síti.
„Nemohlo se to stát jinde než v lese,“ pokračovali s tím, že se jedná o areál, kde strávili jeden z prvních společných víkendů a nemohou proto na toto místo zapomenout.
„Už jen proto, že les je místo, které nás spojuje a oba ho milujeme. Skoro jako sebe navzájem,“ dodali.
Ale i kdyby kouzelný les neměl pro Nastyho a Tess zvláštní význam, i tak by se jednalo o fantastickou volbu pro svatbu. Lokalita totiž vypadá neskutečně stylově a veselka díky ní nabírá až pohádkovou, magickou atmosféru.
Nevěstě i ženichovi to ohromně slušelo a mohli se klidně brát v noci. Oba totiž na fotkách září tak, že žádný další zdroj světla už ani není potřeba.
Ať to vydrží!
View this post on Instagram