Mozek v mlze, tělo na brzdě, jak jde přežít letní horka? Pravidla, která vás zachrání

16. 6. 2025 – 14:14 | Magazín | Žanet Ka

V létě bychom nejraději zapomněli na všechno – na práci, starosti i budík. Jenže co když zapomeneme i na něco mnohem zásadnějšího? Na pití. Tělo nám to dlouho neodpustí – a mozek už vůbec ne.

V parném počasí ztrácíme o 20–30 % více vody než obvykle. A ne, nemusíte zrovna běžet maraton. Stačí sedět na rozpálené terase, popíjet espresso a na vodu si vzpomenout až večer. V tu chvíli už je ale pozdě – tělo signalizuje SOS a náš výkon (mentální i fyzický) jde strmě dolů.

Dehydratace jako mentální kocovina

Máte pocit, že se vám motá hlava, nemůžete se soustředit a každá myšlenka vám utíká? Možná jste jen zapomněli pít. Výzkumy ukazují, že už při ztrátě pouhých 1,5 % tělesné vody se zpomalí reakce, zhorší koncentrace i logické uvažování. Mozek zkrátka pracuje v nouzovém režimu – a někdy je to podobné, jako byste měli v krvi skleničku vína navíc.

Kolik vody denně? Více, než si myslíte

Obecné doporučení zní: ženy kolem 2 litrů, muži až 2,5 litru vody denně. Ale pozor – ve vedrech, při sportu nebo stresu to může být klidně o litr víc. A to nemluvíme jen o čisté vodě. Hydrataci podporuje i šťavnaté ovoce (meloun, jahody), zelenina (okurka, rajčata) nebo polévky a vývary.

A co ono staré varování, že pití během jídla ředí trávicí šťávy? Zapomeňte na něj. Voda vám naopak může pomoct s trávením i s pocitem sytosti – a možná vás zachrání před tím, abyste se přejedli jako v neděli u babičky.

Děti: malé tělo, velké riziko

Děti jsou na ztrátu tekutin obzvlášť citlivé. Jejich tělo obsahuje větší procento vody, ale přitom se neumí tak efektivně ochlazovat jako dospělí. A co hůř – často si ani neuvědomí, že mají žízeň. Proto je potřeba jim pití připomínat – zábavně, pravidelně a s trpělivostí.

Kolik toho mají vypít? Například osmileté dítě vážící 27 kg by mělo během horkého dne přijmout asi 1,6 litru tekutin. Devítileté, které váží 38 kg, pak už klidně i 2,3 litru. Jasně, nejsou to úplně malá čísla – ale když jim do vody nakrájíte ovoce, přidáte brčko nebo jim pořídíte lahev s jednorožcem, zvládnou to s radostí.

Metabolismus na brzdu

Kromě mozku dehydratace zpomaluje i metabolismus. Tělo bez vody neumí efektivně zpracovat sacharidy ani spalovat tuky. Studie ukazují, že při dlouhodobém nedostatku tekutin se spalování může zpomalit až o 3 %. Takže jestli v létě doufáte, že vás horko samo zformuje do plavek – bez vody to rozhodně nepůjde.

Co pomáhá? Rutina, připomínky a láhev všude s vámi

Někdy stačí málo. Mít lahev vždy při ruce. Dát si cíl – třeba 2 dcl každou půlhodinu. Používat aplikaci, která vám připomene „napij se!“ stejně neodbytně jako dítě, které chce zmrzlinu. Nebo si z vody udělat stylový rituál – přidejte plátek citronu, mátu, jahody. A hned je z toho letní koktejl.

V přímém slunci můžete ztratit 1–2 litry vody za hodinu, aniž byste udělali jediný dřep. A když si k tomu přidáte pohyb nebo cestování? Ztráty jdou až ke třem litrům za hodinu. Tekutiny proto doplňujte průběžně – ne najednou večer. Tělo si vodu neumí „nasyslit“ do zásoby jako velbloud.

Chcete být v létě svěží, soustředění a v pohodě? Začněte jednoduše – napijte se. Voda je ten nejlevnější a nejpřehlíženější elixír zdraví. A když se s ní spřátelíte, odmění se vám mozek, tělo i nálada. Slunce si přece zasloužíme užít naplno – a ne v mlze z dehydratace.