Civilizační choroba, která vám přetíží mozek

30. 5. 2025 – 10:41 | Zprávy | Žanet Ka

Někde mezi prvním ranním „swajpnutím“ budíku a posledním večerním pohledem na obrazovku se odehrává tichý boj. Naše pozornost se rozpadá, myšlenky těkají a únava sílí- přesto jsme celý den „jen“ klikali, odpovídali, sledovali. Co když to, co cítíme, není obyčejné vyčerpání, ale důsledek života v digitálně hyperstimulačním světě?

Když mozek nemá kdy odpočívat Kyberúnava není jen trendy pojem, ale reálný psychofyziologický stav, který podle odborníků postihuje stále větší část populace. Vzniká kumulací kognitivního přetížení, smyslové overstimulace a fragmentace pozornosti způsobené nadměrným používáním digitálních technologií- zejména v prostředí s vysokou mírou interaktivity a informační hustoty. Zní to odborně? Představte si, že váš mozek funguje jako vysoce výkonný počítač. Pokud celý den běží naplno bez restartu, začne se zahřívat, zpomalovat a chybovat. Kyberúnava je přesně tohle- jen v lidské verzi. Digitální multitasking jako past na soustředění Jedním z klíčových mechanismů kyberúnavy je fenomén digitálního multitaskingu- neustálé přepínání mezi aplikacemi, okny, notifikacemi a úkoly. Mozek při každém takovém přepnutí aktivuje tzv. executive attention network, což je síť odpovědná za kognitivní řízení. A ta se při chronickém přetěžování rychle vyčerpává. Zprávy Špatné známky neznamenají špatné dítě. TOHLE jim nikdy neříkejte! Z evolučního hlediska jsme nebyli připraveni zpracovávat stovky podnětů za minutu. Mozek funguje nejefektivněji při hlubokém soustředění- tzv. monotaskingu. Digitální prostředí ho však staví do stavu trvalé fragmentace. Výsledkem je stav, kdy máme problém dočíst delší text, nevydržíme 10 minut bez sáhnutí po telefonu a náš pracovní výkon je paradoxně nižší, přestože máme „vše po ruce“. Neurobiologie vyčerpání Z hlediska neurobiologie se na kyberúnavě podílí několik systémů: Prefrontální kortex (řídící centrum mozku) je přetížen častým rozhodováním a filtrováním irelevantních informací.

Systém odměny (dopaminová dráha) je přestimulovaný krátkými a častými podněty- notifikace, lajky, nové zprávy.

Dochází k narušení cirkadiánních rytmů , zejména pokud používáme obrazovky večer- kvůli modrému světlu a aktivaci kortizolu. Mozek se tak dostává do stavu podobného chronickému stresu. Dochází k narušení homeostázy- vnitřní rovnováhy organismu- a to se odráží nejen na mentálním zdraví, ale i na fyzické úrovni (únava, bolesti hlavy, nespavost, zvýšený krevní tlak). Jak poznat, že trpíte kyberúnavou? Neexistuje jeden přesný test, ale typické jsou následující projevy: Potíže se soustředěním a zpracováním delších textů

Časté přeskakování mezi činnostmi

Snížená schopnost relaxace- i v klidném prostředí

Nutkavá potřeba kontrolovat telefon (i bez notifikace)

Ospalost přes den, potíže se spánkem v noci

Únava očí, napětí v ramenou, lehká podrážděnost Tělo říká „stačí“, ale hlava pokračuje. Mozek je ve střehu- ne kvůli nebezpečí, ale kvůli e-mailům, zprávám a obsahu, který nikdy nekončí. Digitální hygiena jako prevence Zbavit se kyberúnavy neznamená „zahodit mobil a zmizet do pustiny“. Ale je třeba přestat předstírat, že vše zvládneme- a zavést digitální hygienu- podobně, jako si čistíme zuby. Co může pomoci: Notifikační dieta - vypněte zbytečné upozornění, aplikace nechte mlčet. Časové bloky pro práci i odpočinek - např. metoda Pomodoro (25 min práce, 5 min pauza). Digitální půst - jeden den týdně bez sociálních sítí, alespoň večer bez obrazovky. Kognitivní regenerace - procházky, meditace, rytmické činnosti (malování, pletení, vaření). Fyzické oddělení zařízení - nespěte s mobilem u postele, nejezte před obrazovkou. Není to o zákazu technologií, ale o návratu ke schopnosti být offline vědomě, ne jen náhodou. Zprávy Tichá hrozba ve skříni: Co Češi hromadí, aniž tuší, jak je to nebezpečné Proč to celé děláme? Digitální svět je fascinující, propojující, pohodlný. Ale neustálý přístup k informacím nás udržuje v pohotovostním režimu, ve kterém nemáme kdy nefungovat. Kyberúnava nás učí, že pozornost je zdroj, ne samozřejmost. A že skutečný odpočinek nezačíná tím, že „konečně doděláme vše“, ale tím, že si dovolíme vypnout dřív, než nás vypne mozek sám.