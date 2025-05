Každým nádechem nasajete tisíce chemikálií. A přesto to děláte dál...

Každý den děláme rozhodnutí, která nás postupně formují- někdy i ovlivňují víc, než bychom čekali. Něco, co se zdá tak běžné, může mít dalekosáhlé důsledky. Jak poznat, kdy je čas změnit směr?

Ročně si 31. května připomínáme Světový den bez tabáku. Přesto si v Česku zapálí každý šestý člověk. A není divu- kouření je jedna z nejzákeřnějších závislostí. Nejen že tělu přináší přes sedm tisíc chemikálií v každé cigaretě (včetně těch vysoce rakovinotvorných), ale zároveň se hluboce zapíše do naší rutiny, do reakcí na stres, do každodenních rituálů. Vědět, že škodí, často nestačí. Přestat je těžké- a málokdo to zvládne sám.

„Závislost na nikotinu je srovnatelná s obezitou- její zvládnutí vyžaduje komplexní přístup. Nestačí jen rozhodnutí, musíme změnit způsob života,“ vysvětluje MUDr. Jana Ježková, vedoucí asistenční služby OZP.

Kouř, který se neptá

Tabákový kouř nezasahuje jen plíce. Ovlivňuje cévy, srdce, hojení ran, zdraví ústní dutiny, hlas, kůži, plodnost… A zdaleka se netýká jen kuřáků. Přes pasivní kouření ohrožuje i děti nebo těhotné ženy.

Jenže i když rizika známe, mnoho lidí si kouření spojilo s úlevou, zklidněním nebo odpočinkem. „Přestat kouřit znamená rozbít letitý stereotyp. Odvykání není jen o nikotinu, ale o změně celé sítě návyků. Proto má smysl začít vytvářet nové rituály- ty, které s kouřením nemají nic společného,“ vysvětluje MUDr. Ježková.

Nezvládáte přestat sami? Nejste výjimka

Mnoho kuřáků si vyčítá, že „nemají vůli“, když selžou. Jenže podle odborníků je naprosto běžné, že to sami nezvládnou- trvale přestat bez pomoci dokáže jen minimum lidí. Se zapojením odborníků, podpůrných léků, skupin a poraden je šance na úspěch mnohonásobně vyšší.

Důležitou roli hraje i podpora blízkých. A také praktická pomoc- například od zdravotních pojišťoven.

„V OZP přispíváme pojištěncům až 2 000 korun na léčbu závislosti, pokud ji podstoupí ve specializovaném centru,“ říká Ježková. Z veřejného pojištění se navíc hradí až čtyři léčby za život. Podmínkou je, že se jedná o terapii vedenou odborníkem proškoleným Společností pro léčbu závislosti na tabáku.

I omezení pomáhá

Úplné skoncování s kouřením je ideální, ale i jeho omezení zlepšuje zdraví. „Pozitivní efekt se často dostavuje už během několika měsíců,“ potvrzuje doktorka Ježková. Přestat kouřit může mít vliv i na psychiku- zejména u lidí trpících úzkostí nebo depresí.

Vapování: řešení, nebo jen jiná past?

Mladí lidé často přecházejí na elektronické cigarety. Méně zapáchají, nejsou tak „vidět“, a proto bývají tolerovány víc. Neobsahují sice tabák, ale stále v sobě mají nikotin- a tedy i návykovost.

„Lidé mají tendenci je používat častěji než klasické cigarety, protože nepůsobí tak odpudivě,“ varuje MUDr. Ježková. Přechod na e-cigarety sice může být méně škodlivý než klasické kouření, ale stále s sebou nese rizika- podráždění dýchacích cest, záněty nebo negativní dopad na cévy.

Začít můžete kdykoliv. A nemusíte na to být sami

Odvykání je proces- fyzický, psychický i sociální. Nejste slabí, pokud ho nezvládnete hned. Naopak- je to důkaz, že závislost je silná. Ale se správnou pomocí to zvládnout jde.

Jeden den bez cigarety je možná malý krok. Ale pro vaše zdraví může znamenat začátek úplně nové budoucnosti- ověřte si u své pojišťovny možnosti pomoci při odvykání závislosti.