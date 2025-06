Pavel: Pokud se má ČR posunout, musí věnovat pozornost vzdělávání, vědě, výzkumu

16. 6. 2025 – 14:31 | Ekonomika | Jasmína Krásná

Pokud se má Česko jako společnost někam posunout, musí věnovat prioritní pozornost vzdělávání, vědě, výzkumu, inovacím, řekl při dnešním jmenování profesorů prezident Petr Pavel.

Priorit by podle něj mělo být jen několik a měla by se jim věnovat velká pozornost, která se musí odrazit ve zdrojích i přístupu. Pokud by jich byly desítky, není vlastně žádná, uvedl. Dekrety od hlavy státu dostalo v pražském Karolinu 87 profesorek a profesorů.

"Mnohokrát jsem zdůrazňoval, a to nejenom tady ve vystoupeních, že vzdělání musí být pro naši zemi prioritou. Ne proto, že si to přejeme, ale že to je životně důležité," řekl Pavel. Vzdělaná společnost je podle něj odolnou společností. Tím, jak se svět stává složitější z hlediska bezpečnostních výzev ale také z hlediska nových technologií, tak se stává pro lidi méně pochopitelným, uvedl Pavel.

"Co je nepochopitelné, tak vede k obavám. A toho zneužívají mnozí jednotlivci, skupiny, státy k tomu, aby lidi snadněji manipulovali," řekl Pavel. Velká role akademické sféry je podle něj v tom, aby přispívala k rozptylování toho, co je nejasné, co vyvolává obavy, aby byla hlasem klidného rozumu.

Pavel připomněl, že v minulosti při příležitosti jmenování profesorů hovořil například o dlouhodobém podfinancování vysokých škol a vědy, o nespravedlivém rozdělování peněz v rámci univerzit či o malé vůli riskovat a inovovat. "Jak jsme měli možná možnost dnes zaznamenat i ze zveřejněné zprávy NKÚ (Nejvyšší kontrolní úřad), není to pouze o výši finančních prostředků ale také o efektivitě jejich vynakládání," řekl Pavel.

NKÚ dnes informoval, že ministerstvo školství rozdělilo přes 30 miliard korun na rozvoj vysokých škol, aniž je jasné, jak konkrétně tato podpora zlepšila výuku. Jak se za tyto peníze zlepšilo vzdělávání a zda stát získal odpovídající hodnotu za peníze, totiž podle NKÚ resort nesledoval. Jeho reakci ČTK zjišťuje.

Dekrety si od prezidenta převzalo 19 žen a 68 mužů, které na získání nejvyššího akademického titulu navrhly vědecké nebo umělecké rady příslušných vysokých škol. Návrhy dříve schválila vláda a jmenování podepsal prezident.

Mezi nově jmenovanými jsou zástupci humanitních, přírodovědných, technických i uměleckých oborů. Nechybí lékaři, odborníci na pedagogiku či například chemici. Pavel od svého nástupu osobně jmenoval profesory popáté. Navázal tak na tradici, kterou přerušil jeho předchůdce Miloš Zeman. V období prezidenta Zemana kvůli sporům o jmenování některých docentů profesory předával dekrety ministr školství.