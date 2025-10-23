Moskva varovala EU před zabavením ruských aktiv, hrozí bolestivou odpovědí
23. 10. 2025 – 13:02 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Moskva dnes pohrozila bolestivou odpovědí na jakýkoliv krok, kterým by se Evropská unie pokusila zabavit ruská aktiva zmrazená na evropských účtech.
O vyjádření mluvčí ruského ministerstva zahraničí Mariji Zacharovové informuje agentura Reuters. O nakládání se zmrazenými ruskými aktivy dnes bude jednat summit EU v Bruselu.
"Jakékoli kroky s ruskými aktivy bez souhlasu Ruska jsou z pohledu mezinárodního a smluvního práva neplatné. Neexistuje žádný legální způsob, jak zabavit prostředky někoho jiného, aniž by to poškodilo kapsy a prestiž těch, kteří je vyvlastňují," je přesvědčena ruská diplomacie.
"Jakékoliv konfiskační iniciativy z Bruselu nevyhnutelně vyústí v bolestivou odpověď," podotkla také Zacharovové, podle níž bude Moskva postupovat podle principu reciprocity a na základě svých zájmů.
Evropská komise před několika dny představila plán, který podle ní umožní na takzvanou reparační půjčku Ukrajině využít až 185 miliard eur (4,5 bilionu Kč) ze zmrazených ruských aktiv v Evropě, aniž by tato aktiva byla zkonfiskována. Záměr spočítá s jejich pozdějším splacením Rusku poté, co Kyjev od Moskvy dostane válečné reparace
Některé země mají ale proti tomuto postupu výhrady a množství otázek technického i právního rázu. Předseda Evropské rady António Costa doufá, že by summit některé obavy mohl rozptýlit.