Summit EU v Bruselu bude mimojiné řešit podpou Ukrajiny i evropskou obranu
23. 10. 2025 – 14:34 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Summit EU, kterého se v Bruselu účastní osobně i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, dnes začal. Oznámila to mluvčí předsedy Evropské rady Antónia Costy.
Premiéři a prezidenti zemí bloku budou diskutovat o další podpoře Ukrajiny či zvýšení konkurenceschopnosti Evropy. Česko zastupuje premiér Petr Fiala.
Jednání odstartovalo tradiční výměnou názorů s předsedkyní Evropského parlamentu Robertou Metsolaovou. Následovat bude debata s ukrajinským prezidentem, posílení evropské obrany a bezpečnosti bude tématem pro jednání během oběda, odpoledne se pak bude řešit konkurenceschopnost a klima a večer migrace a Blízký východ. Vzhledem k nabitému programu se očekává jednání dlouho do nočních hodin.
Asi nejvíce diskusí se podle zdrojů ČTK povede k tématu konkurenceschopnosti Evropské unie, kde se zároveň bude mluit také o klimatických ambicích EU. Evropská komise nedávno navrhla snížení emisí oxidu uhličitého o 90 procent do roku 2040 proti roku 1990. O návrhu měli původně hlasovat ministři životního prostředí EU již v září, vše bylo ale odloženo a debata se na žádost Francie, Německa, Itálie či dalších států přesunula na summit.