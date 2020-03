Moderní technologie na školách: Co bude dál?

MAGAZÍN - Magazín autor: Petr Sobol

Doba jde rychle kupředu a pokrok stále více proniká i do školství, které už dávno není spojeno jen s klasickými učebnicemi a nalinkovanými sešity. Co všechno nás jednou může čekat?

O škole se říká, že je základem života. Kvalitní vzdělání je jedním z klíčových prvků společnosti, jejíž nároky a standardy se neustále mění a vyvíjejí. Světu však v současné době vládnou moderní technologie, a ty se už několik let promítají také ve školství.

Tohoto potenciálu se rozhodl využít třicetiletý pedagog Martin Staněk, který už brzy plánuje spustit své vlastní multimediální centrum – první v České republice. Jedná se o portál, ve kterém budou nahrané výkladové hodiny a jednotky či různé druhy zadání na procvičování látky.

"Vždy jsem rád využíval k moderní výuce počítače, tablety nebo iPady, proto jsem se rozhodl, že si vytvořím vlastní prostředí, v němž bude nalitý obsah učiva a kde zároveň budou další nástroje pro tvorbu vlastních cvičení nebo výkladových hodin," uvedl učitel z Prahy, který se ve školství pohybuje dvanáct let.

Veškeré učivo na jednom místě

K vytvoření tohoto multimediálního prostředí, které by mělo pomoct zvýšit gramotnost u dětí, donutit je vzít mobil do ruky i kvůli učení a především jim zábavnou formou předávat učivo, se inspiroval na jedné z anglických škol. "České školy jsou už moderně vybavené, jenže pedagogové nemají moc času na to, aby si dělali přípravy pro moderní techniku," myslí si Staněk, který vystudoval speciální pedagogiku, pedagogiku prvního stupně a mateřské školy a výchovné poradenství.

Největší předností multimediálního centra je, že je v něm veškeré učivo na jednom místě. "Lze ho využít na interaktivních tabulích, noteboocích, tabletech i mobilech, ve škole i k domácímu procvičování, a pedagogové i rodiče mají hned vyhodnocení cvičení," řekl Staněk. Žáci si tím zároveň ušetří místo v tašce a otevřou si v mobilu jakoukoliv hodinu. "Podle mého názoru se v budoucnosti může stát, že učebnice budou využívány čím dál tím méně. Hlavním cílem ale je, abychom pedagogům ušetřili čas při přípravách na vyučování," dodal autor celého projektu, který se věnuje jak vzdělávání, tak i poradenství, ale také divadlu a dramaterapii u dětí.

V současné době žádné studie nenasvědčují tomu, že by učebnicím jako takovým mělo jednou zcela odzvonit. Postupné nahrazování klasických učebnic však může mít řadu výhod - vzdělávacích, finančních i zdravotních. "Ve školách je generace dětí, které již vyrostly na digitálních technologiích, a pro získání jejich pozornosti pro učení se může používání například interaktivních digitálních učebnic zdát jako vhodné řešení," uvedla tisková mluvčí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Aneta Lednová. "Tyto technologie společně s rozvíjejícími se programy a aplikacemi založenými na umělé inteligenci mohou učitelům pomáhat ve výuce, a to především v její větší individualizaci ve stále více heterogenních kolektivech," dodala.

Nejdůležitější je stále přímý kontakt

Vývoj posledních let ukazuje, že by se moderní technologie jednou mohly stát budoucností školství. Na školách se rozšiřuje výuka předmětu informační technologie, školy se díky různým grantům modernizují, nakupují se interaktivní tabule, pedagogové mají po celou dobu k dispozici notebooky a žáci začínají využívat tablety k výuce, k vyhledávání informací nebo k procvičování učiva.

"Školy mají vysokou autonomii, záleží tedy na řediteli školy a konkrétních učitelích, do jaké míry digitální technologie promítnou. Současné rámcové vzdělávací programy jim v tom samozřejmě nebrání," řekla Lednová "Smyslem je proměna vzdělávacího obsahu základního vzdělávání zaměřená na smysluplné využití digitálních technologií v různých předmětech a zároveň i na rozvoj informatického myšlení dětí," zní taky z ministerstva školství.

Ne všichni pedagogové jsou v současné době moderním technologiím nakloněni. Dá se však čekat, že v průběhu dalších let se jejich postoj bude měnit. "Nejde ani o to, jak moc učitelé a žáci využívají tablety nebo jiné digitální technologie, ale jak smysluplně a zda to zlepšuje vzdělávací proces a výsledky," řekla Lednová.

Jan Amos Komenský před mnoha lety neměl sebemenší tušení, jaký vývoj jednou školství může nabrat. Pokrok však zastavit nejde. "Doufám, že budoucnost školství bude zmodernizována a že výuka bude probíhat modernější formou, ať už metodami nebo pomůckami," říká Staněk, který však doufá, že vyučování tak, jak ho známe, nikdy zcela nezanikne. "Protože každý pedagog mi určitě dá za pravdu, že největší smysl této práce je právě ten přímý kontakt s dětmi," uzavřel.