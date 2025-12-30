Moc dlouho si ho neužil! Vémola se z vězení snaží prodat svůj luxusní bourák
30. 12. 2025 – 10:15 | Magazín | Jana Strážníková
Inzerát v autobazaru praštil do očí: K mání je Lambo, které je od toho Vémolova prakticky k nerozeznání.
Nikdo sice oficiálně nic nepotvrdil a dohadovat se, proč by zápasník Karlos Vémola prodával svůj luxusní bourák, už by opravdu byla jen čistá spekulace... Jisté ale je, že se kolem ikonického bijce v poslední době dějí velmi divoké věci.
Ještě nedávno to vypadalo, že se nemůže pokazit vůbec nic: Karlos investoval do nemovitostí, co mu síly stačily, a ke čtyřicetinám si loni na jaře pořídil i vysněnou káru: Lamborghini Huracán Spyder.
Jenže čára přes rozpočet přišla v okamžiku, kdy Vémolu na ulici sebrali detektivové z Národní protidrogové centrály a sdělili mu obvinění ze zvlášť závažné mezinárodní organizované drogové činnosti, za což mu hrozí až 18 let vězení. A jelikož hrozí takto vysoký trest, Vémola skončil ve vazbě.
Zda se prokáže vina nebo o co vlastně šlo, je samozřejmě ve hvězdách. Existuje ale jistá možnost, že vazba pro Karlose představuje momentálně především finanční problém: Kvůli svým investicím se zadlužil a splácí prý až půl milionu korun měsíčně.
Možná právě proto prodává své Lambo. Prodejce ale nic nepotvrdil, takže o vlastnictví můžeme jen spekulovat. Podobnost je nicméně velmi, velmi nápadná a jedná se o Autobazar Čestice, tedy ten samý bazar, který už dříve onen vůz Karlosovi dodával.
Pořád by se samozřejmě mohlo jednat o shodu náhod, ale indicií je k mání opravdu dost, jak poukazuje web Garáž.cz, který si inzerátu všiml jako první.
Lamborghini Huracán Spyder s pětilitrovým atmosférickým motorem, 449 kW výkonu a nájezdem 53 000 kilometrů si podle inzerátu můžete pořídit za bez koruny pět milionů.