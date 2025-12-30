USA zasáhly přístavní oblast ve Venezuele sloužící k pašování drog, řekl Trump
30. 12. 2025 – 10:26 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Americký prezident Donald Trump včera večer (SEČ) před novináři potvrdil, že Spojené státy ve Venezuele zasáhly přístavní oblast, kde jsou podle Washingtonu na lodě nakládány drogy.
Na místě podle něj došlo k velké explozi, která tuto oblast zničila. Jde o první americký útok na pevninské Venezuele, ke kterému se Spojené státy přihlásily od září, kdy v Karibském moři zahájily vzdušné údery na lodě, jejichž posádky viní z pašování drog do USA.
"Došlo k velké explozi v přístavní oblasti, kde nakládají lodě drogami. Zasáhli jsme všechny tyto lodě a nyní jsme zasáhli tuto oblast... Ta už neexistuje," prohlásil Trump. Americký prezident odmítl odpovědět na otázky novinářů o podrobnostech útoku. Nesdělil například, zda za ním stála americká armáda či Ústřední zpravodajská služba (CIA). "Nechci to říct. Vím přesně, kdo to byl, ale nechci říct, kdo to byl," řekl Trump.
Trump předtím americký útok zmínil v pátečním rozhovoru s newyorským rádiem WABC, kterou vlastní Trumpův příznivce, republikánský miliardář John Catsimatidis.Trump s ním v rozhovoru diskutoval o úderech na lodě, které Washington podezřívá z pašování narkotik. "Mají tam velkou továrnu nebo velké zařízení, odkud ty lodě vyplouvají. Dvě noci zpátky jsme ho zničili. Takže jsme jim zasadili velmi tvrdý úder," řekl Trump, aniž by sdělil přesnou polohu cíle amerického útoku.
Američtí představitelé podle deníku The New York Times (NYT) potvrdili, že šéf Bílého domu hovořil o zařízení spojeném s drogami ve Venezuele, a že bylo zničeno. Neposkytli však další podrobnosti. K incidentu se podle NYT odmítli vyjádřit vojenští činitelé i Ústřední zpravodajská služba (CIA). Venezuelská vláda veřejně neohlásila žádný útok na svém území.
Zatímco někteří američtí představitelé označili zničené zařízení za místo výroby drog, podle NYT není jasné, jakou roli hrálo v obchodu s narkotiky. Venezuela je známá svou rolí v obchodu s drogami, zejména s kokainem vyráběným v Kolumbii, ale není významným producentem narkotik. Trump v listopadu řekl, že USA začnou velmi brzy zasahovat proti venezuelským pašerákům drog i na pevnině.
Spojené státy mají nyní v karibské oblasti největší nasazení armádních lodí a vojáků za několik desetiletí a od září tam americká armáda útočí na plavidla, která podle ní pašují drogy. Kromě Karibského moře podnikla rovněž údery na lodě plující ve východní oblasti Tichého oceánu.
Americká armáda při úderech zabila nejméně 105 lidí. Právní experti a někteří američtí zákonodárci z řad demokratů i republikánů tvrdí, že útoky představují mimosoudní zabíjení
Trump útoky ospravedlňuje tím, že Spojené státy jsou podle něj v ozbrojeném konfliktu s drogovými kartely, které Washington označuje za zahraniční teroristické organizace. Venezuelský prezident Nicolás Maduro podle USA stojí v čele obchodu s drogami a Washington jej po loňských volbách, v nichž se domáhala vítězství opozice a režim nezveřejnil konečné výsledky, neuznává za prezidenta.