Dnes je neděle 16. listopadu 2025., Svátek má Otmar
Počasí dnes 8°C Zataženo

Hybridní šestiválec je zpět: Honda sází na realističtější budoucnost než čistou elektromobilitu

16. 11. 2025 – 9:22 | Magazín | Žanet Ka

Hybridní šestiválec je zpět: Honda sází na realističtější budoucnost než čistou elektromobilitu
zdroj: ChatGPT
Sledovat v Google Zprávách

Zatímco svět mluví o konci spalovacích motorů, Honda představuje nový šestiválec vyvinutý pro velká hybridní auta. Reaguje tak na to, co zákazníci skutečně potřebují, tedy výkon, spolehlivost a rozumné provozní náklady. Co o této technologii zatím víme? 

Je to až provokace vůči trendům. Zatímco svět se žene k úplné elektrifikaci, Honda mezitím potichu pracovala na projektu, který vůní benzínu zvedá obočí celému automobilovému průmyslu. Nový šestiválec V6. V roce 2025. A co víc, tento motor není relikvie minulosti, ale technologie budoucnosti, srdce nové generace hybridních modelů, které mají přijít od roku 2027.

Když Honda svůj záměr odhalila, automobilové magazíny se předháněly v titulcích typu „Naprosto nečekané“, „Kacířské rozhodnutí“ nebo „Honda jde proti proudu“. Jenže důvody, které automobilka uvádí, jsou daleko pragmatičtější, než by se mohlo zdát. A možná také přiznaně lidské: svět není připraven na rychlost, s jakou si automobilky vysnily elektrickou budoucnost.

Tak se podívejme, co Honda opravdu chystá.

Nový V6 není retro. Je to hybridní motor budoucnosti

Z oficiálních informací vyplývá, že cílem Hondy není návrat do „starých dobrých časů“. Naopak. Jejich nový šestiválec V6 byl navržen tak, aby:

  • fungoval jako součást velkého hybridního systému,
  • poskytl vyšší účinnost při dálničním provozu,
  • nabídl vyšší tažnou sílu a výkon u SUV a pick-upů,
  • zachoval spolehlivost a přirozenou životnost spalovacích motorů, které se dnes v elektrickém světě ne vždy daří napodobit.

Nový motor se objeví především v středně velkých SUV a pick-upech, tedy v segmentech, kde zákazníci požadují sílu, výdrž a schopnost táhnout těžké náklady. Honda to říká otevřeně: bateriová auta zatím nedokážou podobné nasazení uspokojivě a cenově dostupně pokrýt.

Technologie, kterou Honda zatím tají. Ale uniká pár stěžejních informací

Honda zatím nepustila přesné technické parametry. Co však víme z dostupných zdrojů:

1. Motor bude součástí nového „large-platform hybridu“

Podle Car and Driver pracuje Honda na nové generaci hybridní architektury pro větší modely. Nejde tedy o kopii současných i-MMD hybridů z Civicu nebo CR-V, ale o zcela novou generaci systémů, optimalizovanou pro vyšší výkon.

2. Výrazně nižší emise než u minulých V6

Hybridní systém má minimalizovat provoz spalovací části při nízkých rychlostech. V reálu to znamená, že motor bude pracovat zejména v optimálních otáčkách, zbytek obstará elektřina.

3. Zaměření na severoamerický trh, ale dopad světový

Honda investuje do V6 kvůli USA a Kanadě, kde zákazníci stále masivně preferují:

  • SUV,
  • pick-upy,
  • auta s vysokým výkonem,
  • možnost táhnout přívěsy a karavany.

Jenže vývoj motoru se logicky promítne i do ostatních světových trhů. Honda tak posílí svou pozici i tam, kde není dostupná hustá síť rychlonabíječek.

Proč Honda nejde all-in do elektromobility?

A tady jsme u jádra všeho. Honda sama přiznává několik důvodů:

1. Elektromobily jsou stále drahé na výrobu- Ceny baterií sice klesají, ale ne dost rychle.
2. Infrastruktura pro nabíjení neroste tak, jak automobilky plánovaly- To platí i pro USA. A ještě víc pro Evropu nebo Asii.
3. Zákazníci SUV chtějí výkon, tažnou sílu a dlouhý dojezd- A to aktuálně nejlépe poskytují hybridy.
4. Regulace se zpomalují- Amerika ustupuje od extrémně přísných emisních plánů, Evropa je přehodnocuje a Čína podporuje hybridy více než kdy dřív.

Jaký bude první model s novým V6?

To zatím automobilka tají, ale zahraniční novináři spekulují:

  • Honda Pilot (další generace)
  • Honda Passport
  • větší SUV pro americký trh
  • budoucí pick-up navazující na Ridgeline

Také nelze vyloučit, že se motor časem dostane do prémiových modelů značky Acura.

Není to proti proudu. Je to realistické

Hybridní šestiválec v roce 2025 není vzpoura. Je to nejpragmatičtější krok, který mohla Honda udělat. Přiznání, že svět není připraven na absolutní elektrifikaci, tedy alespoň ne v příští dekádě. A současně znamení, že automobilka chce nabízet technologie, které mají šanci fungovat tady a teď.

Může to znít paradoxně, ale právě tento motor může být jedním z nejdůležitějších technologických kroků Hondy za poslední roky.

Tagy:
auto motor moto Honda hybrid
Zdroje:
motor1.com, global.honda, carexpert.com.au
Profilový obrázek
Žanet Ka
Píše pro magazín - od zdraví, přes mezilidské vztahy až po technologické novinky. Miluje outdoorové sporty, cestování a neustálé objevování - světa i možností.

Předchozí článek

Věznice pro vrahy, která vypadá jako luxusní resort. Ale překvapivě funguje

Následující článek

Spadla z deseti kilometrů. Bez padáku. A přežila

Nejnovější články