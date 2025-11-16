Hybridní šestiválec je zpět: Honda sází na realističtější budoucnost než čistou elektromobilitu
16. 11. 2025 – 9:22 | Magazín | Žanet Ka
Zatímco svět mluví o konci spalovacích motorů, Honda představuje nový šestiválec vyvinutý pro velká hybridní auta. Reaguje tak na to, co zákazníci skutečně potřebují, tedy výkon, spolehlivost a rozumné provozní náklady. Co o této technologii zatím víme?
Je to až provokace vůči trendům. Zatímco svět se žene k úplné elektrifikaci, Honda mezitím potichu pracovala na projektu, který vůní benzínu zvedá obočí celému automobilovému průmyslu. Nový šestiválec V6. V roce 2025. A co víc, tento motor není relikvie minulosti, ale technologie budoucnosti, srdce nové generace hybridních modelů, které mají přijít od roku 2027.
Když Honda svůj záměr odhalila, automobilové magazíny se předháněly v titulcích typu „Naprosto nečekané“, „Kacířské rozhodnutí“ nebo „Honda jde proti proudu“. Jenže důvody, které automobilka uvádí, jsou daleko pragmatičtější, než by se mohlo zdát. A možná také přiznaně lidské: svět není připraven na rychlost, s jakou si automobilky vysnily elektrickou budoucnost.
Tak se podívejme, co Honda opravdu chystá.
Nový V6 není retro. Je to hybridní motor budoucnosti
Z oficiálních informací vyplývá, že cílem Hondy není návrat do „starých dobrých časů“. Naopak. Jejich nový šestiválec V6 byl navržen tak, aby:
- fungoval jako součást velkého hybridního systému,
- poskytl vyšší účinnost při dálničním provozu,
- nabídl vyšší tažnou sílu a výkon u SUV a pick-upů,
- zachoval spolehlivost a přirozenou životnost spalovacích motorů, které se dnes v elektrickém světě ne vždy daří napodobit.
Nový motor se objeví především v středně velkých SUV a pick-upech, tedy v segmentech, kde zákazníci požadují sílu, výdrž a schopnost táhnout těžké náklady. Honda to říká otevřeně: bateriová auta zatím nedokážou podobné nasazení uspokojivě a cenově dostupně pokrýt.
Technologie, kterou Honda zatím tají. Ale uniká pár stěžejních informací
Honda zatím nepustila přesné technické parametry. Co však víme z dostupných zdrojů:
1. Motor bude součástí nového „large-platform hybridu“
Podle Car and Driver pracuje Honda na nové generaci hybridní architektury pro větší modely. Nejde tedy o kopii současných i-MMD hybridů z Civicu nebo CR-V, ale o zcela novou generaci systémů, optimalizovanou pro vyšší výkon.
2. Výrazně nižší emise než u minulých V6
Hybridní systém má minimalizovat provoz spalovací části při nízkých rychlostech. V reálu to znamená, že motor bude pracovat zejména v optimálních otáčkách, zbytek obstará elektřina.
3. Zaměření na severoamerický trh, ale dopad světový
Honda investuje do V6 kvůli USA a Kanadě, kde zákazníci stále masivně preferují:
- SUV,
- pick-upy,
- auta s vysokým výkonem,
- možnost táhnout přívěsy a karavany.
Jenže vývoj motoru se logicky promítne i do ostatních světových trhů. Honda tak posílí svou pozici i tam, kde není dostupná hustá síť rychlonabíječek.
Proč Honda nejde all-in do elektromobility?
A tady jsme u jádra všeho. Honda sama přiznává několik důvodů:
1. Elektromobily jsou stále drahé na výrobu- Ceny baterií sice klesají, ale ne dost rychle.
2. Infrastruktura pro nabíjení neroste tak, jak automobilky plánovaly- To platí i pro USA. A ještě víc pro Evropu nebo Asii.
3. Zákazníci SUV chtějí výkon, tažnou sílu a dlouhý dojezd- A to aktuálně nejlépe poskytují hybridy.
4. Regulace se zpomalují- Amerika ustupuje od extrémně přísných emisních plánů, Evropa je přehodnocuje a Čína podporuje hybridy více než kdy dřív.
Jaký bude první model s novým V6?
To zatím automobilka tají, ale zahraniční novináři spekulují:
- Honda Pilot (další generace)
- Honda Passport
- větší SUV pro americký trh
- budoucí pick-up navazující na Ridgeline
Také nelze vyloučit, že se motor časem dostane do prémiových modelů značky Acura.
Není to proti proudu. Je to realistické
Hybridní šestiválec v roce 2025 není vzpoura. Je to nejpragmatičtější krok, který mohla Honda udělat. Přiznání, že svět není připraven na absolutní elektrifikaci, tedy alespoň ne v příští dekádě. A současně znamení, že automobilka chce nabízet technologie, které mají šanci fungovat tady a teď.
Může to znít paradoxně, ale právě tento motor může být jedním z nejdůležitějších technologických kroků Hondy za poslední roky.