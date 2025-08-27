Mišík dávno zapomenut! Svůdná Natálka Jirásková hledí jen kupředu: Zahájila další životní etapu
27. 8. 2025 – 9:00 | Magazín | BS
Sympatická dcera Ivy Kubelkové se neohlíží. Už si obstarala i nové bydlení.
Půvabná modelka Natálie Jirásková chodila tři roky se zpěvákem Adamem Mišíkem. Koncem června už ale bylo odevšad slyšet drby a dohady, zda je atraktivní pár vůbec ještě spolu: Na veřejnosti se totiž objevovali každý sám, na sítích žádné společné fotky...
Trvalo to několik týdnů, během nichž už o krachu vztahu prakticky nemohl být pochyb. Natálka nakonec rozchod oficiálně potvrdila.
A nezdálo se, že by si nad koncem vztahu zrovna rvala vlasy: Hned vzápětí provokovala žhavými fotkami v plavkách z dovolené. U snímků psala, že se cítí tak dobře, jak už dlouho ne.
Jestli podobný komentář bývalého zabolel, nebo ne, už Natálka neřeší. Neohlíží se, dívá se kupředu, a novou etapu startuje v novém bydlení.
Původně se totiž nastěhovala k Mišíkovi, když se do něj ještě jako teenager zamilovala. Po rozchodu neměla kam jít a na chvilku se proto vrátila domů k mamince Ivě Kubelkové.
Ta s tím neměla sebemenší problém: „Pro svoje děti tam vždycky jsem. Myslím, že je skvělé, že si procházejí různými zkušenostmi a i tohle patří k jedné velké zkušenosti, kterou Natálka prožívala. A zjistila jsem, že je to neuvěřitelně silná holka, která má svoje hranice a umí si vážit sama sebe. To mě jako mámu potěšilo. Nemám o ni strach,“ prozradila pro Super.cz.
Natálce je dvacet let, najít na chvíli útočiště doma proto není žádné faux pas. Zlatovláska ale i tak nechtěla matce přitěžovat moc dlouho a už si našla nový byt.
Předvedla ho v příbězích na Instagramu: „První noc v novém bytě,“ píše.
„A co udělala Natálka jako první? Samozřejmě, že musela vyprat,“ směje se.