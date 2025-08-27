Dnes je středa 27. srpna 2025., Svátek má Otakar
Počasí dnes 25°C Skoro zataženo

Mišík dávno zapomenut! Svůdná Natálka Jirásková hledí jen kupředu: Zahájila další životní etapu

27. 8. 2025 – 9:00 | Magazín | BS

Mišík dávno zapomenut! Svůdná Natálka Jirásková hledí jen kupředu: Zahájila další životní etapu
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Sympatická dcera Ivy Kubelkové se neohlíží. Už si obstarala i nové bydlení.

Půvabná modelka Natálie Jirásková chodila tři roky se zpěvákem Adamem Mišíkem. Koncem června už ale bylo odevšad slyšet drby a dohady, zda je atraktivní pár vůbec ještě spolu: Na veřejnosti se totiž objevovali každý sám, na sítích žádné společné fotky...

Trvalo to několik týdnů, během nichž už o krachu vztahu prakticky nemohl být pochyb. Natálka nakonec rozchod oficiálně potvrdila.

A nezdálo se, že by si nad koncem vztahu zrovna rvala vlasy: Hned vzápětí provokovala žhavými fotkami v plavkách z dovolené. U snímků psala, že se cítí tak dobře, jak už dlouho ne.

Jestli podobný komentář bývalého zabolel, nebo ne, už Natálka neřeší. Neohlíží se, dívá se kupředu, a novou etapu startuje v novém bydlení.

Původně se totiž nastěhovala k Mišíkovi, když se do něj ještě jako teenager zamilovala. Po rozchodu neměla kam jít a na chvilku se proto vrátila domů k mamince Ivě Kubelkové.

Ta s tím neměla sebemenší problém: „Pro svoje děti tam vždycky jsem. Myslím, že je skvělé, že si procházejí různými zkušenostmi a i tohle patří k jedné velké zkušenosti, kterou Natálka prožívala. A zjistila jsem, že je to neuvěřitelně silná holka, která má svoje hranice a umí si vážit sama sebe. To mě jako mámu potěšilo. Nemám o ni strach,“ prozradila pro Super.cz.

Natálce je dvacet let, najít na chvíli útočiště doma proto není žádné faux pas. Zlatovláska ale i tak nechtěla matce přitěžovat moc dlouho a už si našla nový byt.

Předvedla ho v příbězích na Instagramu: „První noc v novém bytě,“ píše.

„A co udělala Natálka jako první? Samozřejmě, že musela vyprat,“ směje se.

jiraskova instagram 2 zdroj: Instagram

Tagy:
rozchod bydlení vztahy byt modelka
Zdroje:
Instagram, Super.cz
Profilový obrázek
BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

Předchozí článek

Členka vedení Fedu podá žalobu kvůli Trumpově rozhodnutí o jejím odvolání

Následující článek

Byly to útulné vesničky. Teď se chystá peklo v podobě těžby. Netýká se to i vás?

Nejnovější články