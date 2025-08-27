Byly to útulné vesničky. Teď se chystá peklo v podobě těžby. Netýká se to i vás?
27. 8. 2025 – 9:45 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Česku hrozí nedostatek kameniva pro dálnice, železnice i jaderné elektrárny. Ministerstvo průmyslu proto připravilo seznam padesáti lokalit, kde by se mělo začít těžit. Jenže obce, jichž se plán týká, zuří a mluví o ohrožení krajiny i pitné vody.
Půda pod nohama se třese
Vláda se rozhodla sáhnout po zásobách kamene a štěrkopísku, bez nichž se neobejde výstavba dálnic, mostů ani nových jaderných bloků v Dukovanech. Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhuje označit padesát ložisek za strategicky významná, což umožní zrychlit povolovací procesy. Na seznamu se objevila jména jako Smiřice, Kravaře, Žerotín, Petrovice nad Úhlavou či Nové Ouholice.
Úředníci zdůrazňují, že nejde o okamžité zahájení těžby, ale o změnu právního statutu, která má otevřít cestu k rychlejšímu schvalování. Jenže lidé z dotčených obcí slyší něco jiného: hrozbu hluku, prachu, zničené krajiny a těžké dopravy.
Starostové: voda je cennější než beton
Proti plánům se zvedá vlna odporu. Starostka Suchdola u Kutné Hory Jana Rychlíková varuje, že těžba v nedalekých Solopyskách by mohla vést k propadu půdy a ohrozit obec. „Voda je pro nás nad zlato. Pokud by došlo k poškození našich zdrojů, šlo by o fatální riziko,“ zdůrazňuje.
Podobně mluví i vedení Nové Vsi na Mělnicku, kde stát počítá s náhradním ložiskem pro už vytěženou Černuc. Tamní starosta Lukáš Jansa hlásí, že se jeho obec bude bránit všemi prostředky. Argumentuje přetíženou dopravou i hrozbou, že obec dopadne jako skladiště surovin pro dálnici D8 a vysokorychlostní železnici.
Odmítavě se staví i Žerotín na Olomoucku. Starosta Robert Venský se obává, že stát chce obejít samosprávy a ulehčit si cestu k vyvlastňování. Na Klatovsku zase protestují Janovice nad Úhlavou – podle jejich starosty Michala Linharta by plánovaný kamenolom znamenal zkázu malebného údolí a prudký nárůst těžké dopravy.
Stát versus obce
Ministerstvo argumentuje studiemi Těžební unie a České geologické služby: v zemi je sice teoreticky 2,5 miliardy kubíků kamene, ale povolená těžba se týká jen zhruba půl miliardy. Podle Svazu průmyslu a dopravy je proto otevření nových ložisek nezbytné pro klíčové stavby a „surovinovou bezpečnost“ státu.
Jenže Svaz měst a obcí varuje, že zájmy těžařů mohou převážit nad životními podmínkami místních. Riziko? Zničená krajina, zhoršené ovzduší i kamiony na místních silnicích.
Ministerstvo nyní vypořádává připomínky. Na vládu míří návrh už v nejbližších týdnech. A zatímco stát mluví o veřejném zájmu, dotčené obce vzkazují jasně: na jejich úkor se stavět nebude.