Ministr zdravotnictví Arenberger končí, nahradí ho Adam Vojtěch

Premiér Andrej Babiš informoval o tom, že ministr zdravotnictví Petr Arenberger se chystá rezignovat na svou funkci ministra zdravotnictví. Do čela ministerstva nastoupí znovu Adam Vojtěch.

„Mluvil jsem s ním včera a dneska ráno mi potvrdil svou rezignaci,“ řekl Babiš na dnešním brífinku, který se konal po summitu EU v Bruselu. Petr Arenberger byl čtvrtým ministrem zdravotnictví v době epidemie.

Ministr Arenberger čelil kritice především kvůli tomu, jak informoval o svém majetku. Podle Babiše se k odstoupení ministr rozhodl také kvůli tlaku na rodinu. „Celá rodina je pod tlakem, to je hlavní důvod,“ uvedl Babiš. Arenberger podle něho podcenil, že na úrovni ministra musí být majetková přiznání přísnější. S ministrem se podle svých slov premiér na postupu dohodl.

V poslední době se začaly odkrývat nesrovnalosti v majetkovém přiznání Arenbergera. Nepřiznal desítky nemovitostí nebo příjmy z klinických studií.

Novým ministrem zdravotnictví se stane Adam Vojtěch, který v čele resortu skončil minulý rok v září. „V září po covidové zátěži se rozhodl, že odejde. Mrzelo mě to, protože si myslím, že byl velice dobrý ministr. Teď jsme se domluvili, že nastoupí a bude ve funkci ministra až do demise této vlády,“ řekl Babiš a dodal, že ještě chystanou změnu musí projednat s prezidentem Milošem Zemanem. „Předpokládám, že nebude mít žádné výhrady,“ uvedl. V polovině května Zeman řekl, že by proti Arenbergerovu odchodu z funkce neměl námitky.

S Vojtěchem, který post ministra zdravotnictví opustil loni v září s vysvětlením, že ho řízení resortu v době první vlny koronaviru neúměrně zatížilo, hovořil Babiš o možném návratu do vlády minulý týden. Dnes ho zatím o dalším vývoji neinformoval. „No já bych mu přece jen zatelefonoval,“ uvedl premiér na dotaz, zda za Arenbergera má náhradu a kdo to je. O pár vteřin později doplnil, že to může říct a že doufá, že Vojtěch bude ministerstvo řídit do demise vlády, tedy konce kabinetu očekávaného v souvislosti s říjnovými volbami.

Ministři zdravotnictví v Babišově vládě:

Petr Arenberger (48 dnů) 7.4. 2021 - 25.5. 2021 Jan Blatný (160 dnů) 29.10. 2020 - 7.4. 2021 Roman Prymula (38 dnů) 21.9. 2020 - 29.10. 2020 Adam Vojtěch (1 013 dnů) 13.12.2017 - 21.9.2020

Jde o třináctou změnu v čele resortů v Babišově vládě. Naposledy se změnil ministr zahraničních věcí - Jakub Kulhánek nahradil Tomáše Petříčka. Arenbergerovi Babiš za účast ve vládě poděkoval. Poznamenal, že si váží toho, že se funkce ujal krátce před volbami.