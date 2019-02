Ministerstvo zdravotnictví dle NKÚ řádně neprověřilo využití stamilionových dotací

10:45

Šéf ČSSD Jan Hamáček by chtěl ve vedení strany ministry i komunální a regionální politiky. Pochválil spolupráci s Romanem Onderkou, který by měl být na nadcházejícím stranickém sjezdu v Hradci Králové jediným kandidátem na prvního místopředsedu. Do vedení chce Hamáček ministra zahraničí Tomáše Petříčka. Hamáček v pondělí také řekl, do sociální demokracie vstoupí do sjezdu ministr zemědělství Miroslav Toman. ČSSD ho do této funkce jako nestraníka nominovala.