Sport je cesta ke zdraví. Vydejte se na ni s ČPZP

Pohyb představuje pro naše tělo přirozenou aktivitu. Zlepšuje výkonnost srdečního svalu, snižuje krevní tlak i stres. Pokud sledujete sport jen z gauče, rozběhněte se za vlastními zážitky. Vaši cestu usnadní Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) řadou příspěvků na sportovní aktivity.

Sportujte pravidelně

Začít se sportem není samo o sobě takový problém. Důležité je vytrvat a věnovat se mu pravidelně. Optimálně by měl pohyb kombinovat aerobní aktivitu s posilováním – zlepšuje tak kondici a pomáhá spalovat tuky. „V ČPZP se snažíme naše klienty motivovat příspěvkem na pravidelnou sportovní aktivitu částkou 700 Kč,“ uvádí tisková mluvčí ČPZP Elenka Mazurová a dodává: „Dalším důležitým benefitem je vstup do plaveckých bazénů zdarma nebo za zvýhodněnou cenu, přičemž přehled do akce zapojených bazénů je zveřejněn na webových stránkách www.cpzp.cz/bazeny.“

Pro děti je pohyb stěžejní

Není pochyb o tom, že sportovní aktivita u většiny dětí nebývá hlavní oblastí zájmu. U této skupiny jsou přitom činnosti s ní spojené klíčové nejen pro správný vývoj organismu. Známým faktem je riziko nadváhy a obezity, méně se už ale mluví o dalších. Nedostatek pohybu se může podílet na vývoji mozku a dalších tělesných orgánů, oslabení imunity nebo dokonce vzniku psychických problémů. Ačkoli se v tomto případě nejedná o prvotní a samozřejmé důsledky absence pohybu, je určitě vhodné děti v pohybových aktivitách podporovat. Skvělou variantou je například pobyt na čerstvém vzduchu v přírodě během letních táborů. Na ty vám ČPZP přispěje částkou až 1 000 Kč. Pohybovým aktivitám by se ale děti měly věnovat celoročně, například navštěvováním sportovních kroužků. I s jejich financováním vám ČPZP pomůže částkou až 500 Kč. „Děti do 10 let mohou čerpat příspěvek až 1 000 Kč na organizované plavecké kurzy,“ informuje Elenka Mazurová.

Na kolo jedině s ochrannou přilbou

Jednou z vhodných sportovních aktivit je cyklistika. Zlepšuje fyzickou zdatnost a je příkladem aerobního cvičení. Při neopatrné jízdě bez přilby ale může představovat velké nebezpečí. Každoročně se u nás kvůli pádu z kola zraní kolem 4 000 lidí. Ačkoliv drtivou většinu úrazů představují odřeniny a zlomeniny, nejhorší bývají poranění hlavy. Použitím ochranné přilby se snižuje riziko tragických následků při kolizi až dvacetkrát. ČPZP proto přispívá na nákup ochranné přilby a letos dokonce zvýšila příspěvek

na 500 Kč.

ČPZP pomáhá i maminkám

Těhotné ženy a maminky pojištěné u České průmyslové zdravotní pojišťovny mají možnost v rámci benefitů čerpat celkem až 3 000 Kč. Program Manažerka mateřství přispívá těhotným ženám na některá vyšetření, péči nebo kurzy až 1 500 Kč. Maminky po porodu mohou čerpat až 1 000 Kč na cvičení nebo pomůcky na kojení díky programu Žena po porodu. Pro děti do 2 let mohou také uplatnit příspěvek na produkty pro zdravý rozvoj a cvičení pro děti až 500 Kč v rámci programu Zdravé dítě.

Pokud ještě nejste klienty ČPZP, můžete se přeregistrovat do 31. 3. přes webové stránky www.cpzp.cz/205 nebo na jakékoliv pobočce.