Zlepšovat kvalitu ovzduší se v Česku nedaří. Kontroloři sepsuli i prověřování dotací

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Česku se nedaří plnit opatření pro zlepšení kvality ovzduší a hrozí nesplnění stanovených limitů škodlivin ve vzduchu do roku 2020. Vyplývá to z výsledků prověrky, kterou učinil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Stát také prý nesleduje, zda projekty zlepšení ovzduší dotované ze státních peněz skutečně pomohly ke zvýšení kvality vzduchu. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) popírá, že by hrozilo nesplnění limitů škodlivin a že je kontrola dotací nedostatečná. Nesplněná opatření pro zlepšení ovzduší chce ministerstvo nahradit dodatečnými opatřeními.