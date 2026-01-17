Předpověď počasí na víkend moc nepotěší: Žene se nejen silný vichr
17. 1. 2026 – 5:00 | Magazín | BS
O víkendu se moc krásného počasí nedočkáme: Meteorologové předpovídají silný vichr a další nečas.
Odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu zveřejnili výhled na počasí o víkendu a nevypadá to, že bychom se mohli těšit na kdovíjakou nádheru.
O tom, co zhruba čekat, dobře vypovídá už první věta, kterou meteorologové uvedli celou předpověď: „Zbytek týdne budou provázet mlhy, námraza a vítr.“
„Následující dny bude provázet nízká inverzní oblačnost, slunce tak bude svítit zpočátku jen na horách, jinde se objeví většinou až během neděle,“ předpovídají.
Dnes to navíc bude pořádně fičet: „V sobotu se rozfouká vítr - nejvíce v oblasti Českomoravské vrchoviny a na severních horách. V nárazech místy dosáhne 55 km/h, v neděli dokonce až 70 km/h. Vítr bude navíc výrazně snižovat pocitovou teplotu.“
Navíc je potřeba opět dávat velký pozor, protože by to zase mohlo klouzat: „Bude též mlhavo. Při teplotách pod 0 °C se v mlhách může tvořit námraza. Ojediněle, zejména na Českomoravské vrchovině a na severozápadě Čech, se objeví i mrznoucí mrholení,“ varují odborníci.
Žádný velký mráz se nicméně nechystá: „Ranní teploty klesnou většinou pod 0°C, odpolední vystoupají na -1 až + 4 °C, v pátek na Šluknovsku a Jesenicku naměříme kolem 6 °C,“ dodávají.