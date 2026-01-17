Dnes je sobota 17. ledna 2026., Svátek má Drahoslav
Počasí dnes 4°C Oblačno

Předpověď počasí na víkend moc nepotěší: Žene se nejen silný vichr

17. 1. 2026 – 5:00 | Magazín | BS

Předpověď počasí na víkend moc nepotěší: Žene se nejen silný vichr
zdroj: Freepik.com
Sledovat v Google Zprávách

O víkendu se moc krásného počasí nedočkáme: Meteorologové předpovídají silný vichr a další nečas.

Odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu zveřejnili výhled na počasí o víkendu a nevypadá to, že bychom se mohli těšit na kdovíjakou nádheru.

O tom, co zhruba čekat, dobře vypovídá už první věta, kterou meteorologové uvedli celou předpověď: „Zbytek týdne budou provázet mlhy, námraza a vítr.

„Následující dny bude provázet nízká inverzní oblačnost, slunce tak bude svítit zpočátku jen na horách, jinde se objeví většinou až během neděle,“ předpovídají.

Dnes to navíc bude pořádně fičet: „V sobotu se rozfouká vítr - nejvíce v oblasti Českomoravské vrchoviny a na severních horách. V nárazech místy dosáhne 55 km/h, v neděli dokonce až 70 km/h. Vítr bude navíc výrazně snižovat pocitovou teplotu.“

Navíc je potřeba opět dávat velký pozor, protože by to zase mohlo klouzat: „Bude též mlhavo. Při teplotách pod 0 °C se v mlhách může tvořit námraza. Ojediněle, zejména na Českomoravské vrchovině a na severozápadě Čech, se objeví i mrznoucí mrholení,“ varují odborníci.

Žádný velký mráz se nicméně nechystá: Ranní teploty klesnou většinou pod 0°C, odpolední vystoupají na -1 až + 4 °C, v pátek na Šluknovsku a Jesenicku naměříme kolem 6 °C,“ dodávají.

chmu vitr 170126 zdroj: ČHMÚ

Tagy:
počasí mráz zima ledovka náledí námraza předpověď počasí weather
Zdroje:
Facebook, ČHMÚ, CHMI
Profilový obrázek
BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

Předchozí článek

Tenhle drobný zvyk u stolu odhalí vaši povahu: děláte to taky?

Následující článek

Ministerstvo spravedlnosti USA vyšetřuje guvernéra Walze a starostu Freye

Nejnovější články