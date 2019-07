Ministerstvo průmyslu stále proplácí dotace Agrofertu

Při pohledu na preference ČSSD a KSČM i jejich volební výsledky z poslední doby je očividné, že parlamentní levice prudce upadá. Co to znamená pro levicovou politiku u nás? Bude mít podobu aktivismu, protestů a publicistiky, nebo se časem ještě může objevit strana, která se k levici přihlásí? více

Kryštof Kolumbus do povědomí vstoupil jako slavný mořeplavec a objevitel Ameriky. Ačkoli nebyl první, kdo na nové území vkročil, byl jediný, kdo dokázal svůj úspěch dokonale prodat. Ale každá mince má i svůj rub. Tím Kolumbovým byla jeho povaha a chování. více

- Magazín - 0

Žralok zuby má jak nože... No a kdyby se mu nějaký z nich zanítil, stačilo by zavolat doktora Barrona Halla. Jeden z předních světových zubařů exotických zvířat už strkal ruce a hlavu do tlamy nejednoho nebezpečného zvířete. více