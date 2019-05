Babiš je ve střetu zájmů, tvrdí Brusel. Vrátí Agrofert dotace?

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: red

Premiér Andrej Babiš je podle auditorů Evropské komise ve střetu zájmů kvůli vazbám na podniky z holdingu Agrofert. Česko by tak mohlo přijít o některé dotace.

Česku hrozí, že bude vracet dotace pro Agrofert, které Brusel proplatil od loňského roku, kdy začala platit přísnější evropská pravidla pro střet zájmů. Informovaly o tom v pátek ráno weby Ihned a Neovlivní.

Podle webů to vyplývá ze zprávy unijních auditorů, kterou Evropská komise poslala českým ministerstvům financí a pro místní rozvoj. Ihned píše, že Česko by mělo vrátit dotace ve výši 280 milionů korun.

"Andrej Babiš je osobou, která profituje z hospodaření Agrofertu. Opatření, kdy vložil holding do svěřenského fondu, jsou nedostačující," cituje server Neovlivni.cz zdroj seznámený s auditem.

Letos už Brusel dotace pro Agrofert neproplácí, platby jsou kvůli vyšetřování pozastaveny. "Stát přesto bez ohledu na vyšetřování premiérovu holdingu poslal letos na dotacích desítky milionů," upozorňuje web Neovlivní.

Nic se neděje, pravil Babiš

Andrej Babiš vložil Agrofert v roce 2017 do svěřenského fondu. Pokud by to neudělal, podle nového zákona o střetu zájmů by nemohl pobírat dotace. Auditoři však dospěli k závěru, že svůj střet zájmů tím nevyřešil, protože je beneficientem fondu, tedy příjemcem peněz plynoucích z hospodaření Agrofertu.

Vůdci opozičních stran požadují, aby náklady na neproplacené nebo vrácené dotace nenesl daňový poplatník. Chtějí, aby je holding vrátil do státního rozpočtu.

"Neporušuji české ani evropské zákony,... Nic se vracet nebude," hájil se Babiš ve sněmovně. Premiér zdůraznil, že zpráva je předběžný návrh a komise ji označila za 'důvěrnou'.

Vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček Deníku N řekl, že sociální demokraté se musí se zprávou teprve seznámit, pak na ni budou reagovat. Odchod z vlády podle něj není na pořadu dne.

Babiš ve sněmovně kritizoval opozici, že nemá na starosti "nic jiného než Agrofert a Čapí hnízdo". Pak se "z pracovních důvodů" omluvil a ze sněmovny zmizel. Vít Rakušan, šéf STANu, ho v reakci označil za sraba.

Miroslav Kalousek (TOP 09) prohlásil, že premiér hraje o čas. Varoval českou vládu, aby v případě, že Evropská komise nález auditorů potvrdí, neposílala žalobu Evropskému soudu, protože by neměla odkladný účinek a bylo by to "protahování ostudy". Řekl, že si je jist, že Česko o dotace přijde. Pak by je podle něj mělo po Agrofertu "nemilosrdně vymáhat."

Marek Výborný, předseda KDU-ČSL, upozornil, že Brusel patrně bude budoucí dotace do Česka krátit, a na to mohou doplatit drobní zemědělci. Předseda Pirátů Ivan Bartoš žádá, aby ministerstva financí a pro místní rozvoj poslance se zprávou seznámila. Rychlé zveřejnění zprávy dopoledne požadovali i Vít Rakušan a šéf ODS Petr Fiala.

Mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka sdělil, že Agrofert kvůli auditorské zprávě zatím nikdo nekontaktoval.

Podle ministerstva financí je audit předběžným návrhem, který se ještě může změnit. Ministerstvo dostalo anglickou verzi zprávy. Reagovat na ni bude ve lhůtě, kterou Evropská komise stanoví ve chvíli, kdy bude do Česka doručena česká verze. Obvyklá lhůta na vyjádření je jeden až dva měsíce.

Šéf TOP 09 Jiří Pospíšil požaduje, aby odpověď na audit připravili členové vlády, kteří nejsou v kabinetu za ANO.