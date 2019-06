Zemědělský fond stopne dotace Agrofertu a firmám Tomanovy rodiny

AKTUALITA - Aktuality autor: šar

Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) a šéf Státní zemědělského investičního fondu Martin Šebestyán se vyjádřili k druhé části auditu z Bruselu zaměřeného na střet zájmů a zemědělské dotace. Ministr prohlásil, že dle dokumentu není ve střetu zájmů.

SZIF nicméně pozastaví vyplácení nenárokových investičních dotací firmám jeho příbuzných, které byly schváleny po Tomanově nástupu do úřadu 2. srpna loňského roku. V oboru podniká jeho bratr a otec. Fond stopne také dotace pro Agrofert schválené po 9. únoru 2017, kdy vstoupil v platnost zákon zvaný "lex Babiš".

Podle Šebestyána jde o předběžnou opatrnost.

Toman odmítl, že by mohl jakkoliv ovlivnit přerozdělení dotací. Zároveň nemíní, že by s celkovým vyplácení dotací - tedy i nárokových - v budoucnu mohly nastat další problémy a ministerstvo by očekávalo například další audit.

Toman také tvrdí, že v současném auditu jsou pochybení, neboť se odkazuje na údajně neexistující právní normy. Zároveň však přiznal, že celou zprávu dosud nečetl. Audit popsal jako útok na české zemědělství, vidí v něm návaznost na předchozí zprávu. Tu pro změnu Babiš označil za útok na Česko.

Nový audit je rozdělen do tří částí. První se týká střetu zájmů premiéra a hovoří o dotacích, které byly Agrofertu za poslední dva roky vyplaceny.

"Jsme osloveni, abychom vyčíslili kolika projektů schválených a následně proplacených od 9.února 2017 se tato skutečnost týká. Můžu říct, že se týká 12 projektů za 63 milionů, " uvedl Šebestyán.

Další část řeší obecné postupy, procesy schvalování a náklady. Třetí pak možný střet zájmů ministra Tomana. Šebestyán však zdůrazňoval, že střet zájmů u ministra není v rámci celé zprávy explicitně uveden. Dodal také, že jejich právní pohled na střet zájmů je jiný, než pohled Evropské komise.

Šebestyán nepopsal, jakých konkrétních projektů se týká druhá část, v níž je dle jeho slov zmíněna maximální korekce v hodnotě 150-160 milionů korun. "Většinou, když už je tam navržena takováto korekce, tak se nebavíme projektu, ale o nějakém systému. A my se musíme bavit o tom, zda je systém dostatečný, nebo nedostatečný," tvrdí Šebestyán. V druhé části tak dle něj není možné zmínit jednotlivé projekty.