Dorazil další audit, týká se Babiše i ministra Tomana

Evropská komise poslala do Česka návrh závěrečné zprávy zbývajícího auditu kvůli údajnému střetu zájmů Andreje Babiše. Tato část by se měla týkat zemědělských dotací pro Agrofert. Informaci potvrdilo ministerstvo zemědělství, ve čtvrtek uspořádá tiskovou konferenci.

Návrh první zprávy v pátek zveřejnila média. Stojí v ní, že Babiš má nadále vliv na holding Agrofert, který v roce 2017 převedl do svěřenských fondů, a jako premiér může zároveň ovlivňovat toky unijních peněz.

Obsahuje také zjištění, že v procesu získávání některých dotací pro firmy z holdingu Agrofert byly chyby. Česku hrozí, že by mohlo do unijního rozpočtu vracet 451 milionů korun.

Druhý audit Babišovi znovu vytkl střet zájmů. Podle zdroje Deníku N se zpráva týká i ministra zemědělství Miroslava Tomana, i pro něj je prý tento text nepříznivý.

V této zprávě však podle zdrojů Hospodářských novin není uvedeno, kolik peněz by mělo Česko EU vracet, to prý musí vyčíslit české úřady. Podle některých dřívějších spekulací by se mohlo jednat až o dvě miliardy korun.

První audit byl zaměřen na peníze vyplácené z Evropského sociálního fondu (ESF), Evropského regionálního a rozvojového fondu (ERDF) a Kohezního fondu. Babiš ho označil jako pochybný.

Kritiku od Babiše však odmítá místopředseda Evropské komise Valdis Dombrovskis. Ve středu uvedl, že auditoři odvedli profesionální práci.