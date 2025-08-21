Pojišťovny budou muset povinně upozornit na vyplacení životní pojistky
21. 8. 2025 – 18:33 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Pojišťovny dostanou od příštího roku zákonnou povinnost po úmrtí pojištěného oznámit lidem či organizacím, že mají nárok na vyplacení peněz z životního pojištění zesnulého.
Změnu přinese novela občanského zákoníku, kterou prezident Petr Pavel podepsal. O prezidentově podpisu dnes informoval Hrad.
Změna je podle tvůrců novely nutná kvůli dosavadním případům, kdy lidé neví, že by měli uplatnit nárok na vyplacení alespoň části životního pojištění po zemřelém. Po uplynutí čtyřleté promlčecí lhůty pak tyto peníze zůstávají pojišťovnám v rezervním fondu. Životní pojištění pro případ smrti totiž není součástí dědictví. Notáři tedy dědice upozornit nemohou.
"Obmyšlené osoby o tom, že jim zemřelý odkázal částku životního pojištění, nezřídka neví. U nevládních organizací je to téměř pravidlem," uvedli tvůrci předlohy. Z mnoha osobních důvodů se to podle nich stává také u rodinných příslušníků nebo osob blízkých. V Česku je podle údajů České národní banky uzavřeno zhruba pět milionů životních pojistek.
Oznamovací povinnost se bude vztahovat pouze na situace, kdy mají pojišťovny k dispozici údaje, které jim umožňují obmyšleného kontaktovat, nebo kdy mohou tyto údaje zjistit z evidence, do níž mají přístup. Uzákonění informační povinnosti do 60 dnů od zjištění o úmrtí pojištěného se bude vztahovat na nově uzavřené smlouvy. Stávající smlouvy proto bude třeba doplnit o údaj, komu konkrétně má být částka z pojištění po úmrtí pojištěného vyplacena.
Česká asociace pojišťoven už dříve sdělila, že zákonná oznamovací povinnost pro pojišťovny nebude znamenat žádné komplikace, neboť informování obmyšlených osob řeší svým samoregulačním standardem. Ten navíc upravuje způsob, jak se může pojišťovna o úmrtí klienta dozvědět, protože absence této informace vytvářela jediné zpoždění v informování obmyšlených. Podle tvůrců novely dobrovolná dohoda asociace pojišťoven problém s ohledem na složité procesy neřeší.