Miláček žen Šimon Opp k novému seriálu: "Nejsem sexsymbol, ale konečně mám svobodu"

Zpěvák Šimon Opp si získává srdce diváků nového seriálu ZOO Nové začátky. Mladý umělec, který je známý svou láskou ke starým autům, motorkám, country, blues a rock'n'roll, se v nové roli objevuje na televizních obrazovkách a jeho výkon sklízí pozitivní ohlasy.

Opp je především zpěvák a přiznává, že z herectví měl zpočátku obavy. Nakonec se ale zdá, že všechno dobře dopadlo: .„Reakce na seriál mě velmi mile překvapily. Jsem vděčný za všechny hezké zprávy, které mi lidé píšou. Je to můj první seriál a nejsem herec, takže jsem byl skeptický, jak to dopadne,“ přiznává Šimon, „a teď mám takovou klidnější sezónu, koncerty mám jen občas, takže je fajn, že mě fanynky mohou vidět alespoň na obrazovce.“

Šimon má také celou řadu tetování, což často bývá překážkou při konkurzech do hereckých rolí. Zpěvák si však pochvaluje, že to vůbec nebyl případ nového seriálu a že mu produkce nechala absolutní volnost: „Je to snad podruhé, co nikdo neřeší moje tetování. Obvykle mě to limituje, protože jsem si tetování nechal udělat ještě před tím, než jsem vůbec přemýšlel o herectví. Ale tady mi nechali všechno, dokonce i náušnici, kterou mi jinde vždycky sundávají,“ vysvětluje Šimon, který si váží přístupu tvůrců seriálu.

Překvapilo ho i pozitivní přijetí do hereckého kolektivu, čehož se před začátkem natáčení také obával: „Znal jsem jen Filipa Červenku a měl jsem obavy, jak mě jako neherce ostatní přijmou. Ale bylo to fajn a všichni byli moc milí,“ říká zpěvák, který si postupně získává sympatie nejen diváků, ale i kolegů.

Šimon se díky svému atraktivnímu vzhledu i charismatu stal idolem mnoha fanynek. On sám to však bere s nadhledem: „Je to hezké slyšet, ale moje babička říká, že v televizi vypadám trochu opuchle a mám pár kilo navíc. Kamera přidává kila, takže doufám, že to nikoho neodradí. Jako sexsymbol se úplně necítím, ale je to milé,“ směje se.

V seriálu ZOO Nové začátky zpodobnil postavu Alexe, v jehož roli zatím řeší především finanční problémy a životní trápení. Šimon však doufá, že Alexova cesta povede také k něčemu veselejšímu: „Alex je švorc a většinu času řeší jen starosti. Doufám, že se objeví i nějaká láska nebo něco hezkého,“ uzavírá zpěvák s nadějí.