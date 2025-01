Ministr Ženíšek věří ve vyvážené řešení ohledně vývozu čipů z USA, je čas k jednání

Ministr pro vědu, výzkum a inovace Marek Ženíšek (TOP 09) věří tomu, že je ještě dost času na diplomatická jednání Evropské unie se Spojenými státy ohledně plánu USA omezit vývoz čipů pro umělou inteligenci (AI).

Obavy z dopadu regulace sdílí i americký technologický sektor, což může přispět k nalezení vyváženého řešení, napsal dnes Ženíšek ČTK. USA chce podle BBC omezeními zajistit, aby vysoce pokročilá technologie zůstala mimo dosah Ruska a Číny.

Regulace se podle agentury Bloomberg bude týkat i ČR, zatímco například západní část Evropské unie bude mít podmínky volnější, což v prohlášení kritizovala Evropská komise. Státy v první oblasti, ve které jsou například Kanada, Británie, Francie, Německo nebo Norsko s Finskem, budou mít podmínky volné. Česko bude podle mapy zveřejněné agenturou Bloomberg ve druhé kategorii, která už bude mít výraznější omezení. Největší omezení se budou týkat Ruska, Číny nebo Íránu s Venezuelou.

Ženíšek uvedl, že návrh má před sebou 120 dnů dlouhé připomínkové řízení, schválení Kongresem a podpis nového prezidenta. "To dává dostatečný prostor pro diplomatická jednání EU s americkou stranou," uvedl. ČR spadá do stejné kategorie jako vyspělé země jako Izrael, Polsko, Švýcarsko či Portugalsko, dodal. "Považuji to za nešťastné rozhodnutí a věřím, že je ještě čas na změnu. Díky programu DC National VEU a možnosti kvót bychom ale i tak měli mít stále dostatečný přístup k těmto technologiím," napsal.