Midi a maxi sukně na plné pecky!: Nechte se strhnout barvami a vzory, ve kterých uděláte dojem, kamkoliv vstoupíte
8. 9. 2025 – 18:45 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Letošní podzim přeje sukním – ať už sáhnete po midi, nebo maxi délce, klíčem je, aby ladily hlavně s vaší osobností. Nebojte se ukázat světu barvy a vzory, které vás rozzáří, nebo zvolte materiály, jež vládnou sezoně: romanticky splývavý satén, moderně pojatý denim s rozparkem či elegantní viskózový krep. Právě tyto kousky dokazují, že sukně nejsou žádná nuda – naopak, snadno s nimi vytvoříte look, ve kterém budete působit sebevědomě a zároveň naprosto přirozeně.
Jedno je v tomto podzimu naprosto jasné: nebojte se uchopit barvy. Každý odstín má sílu pozvednout náladu i váš šatník, od zemitých tónů inspirovaných přírodou přes vínovou a lahvově zelenou až po výrazné grafické potisky či nadčasovou kostku, která se na molech vrací v modernější podobě. Midi a maxi sukně letos hrají na plné pecky: saténové modely dodávají outfitu noblesu, zatímco denimové maxi s rozparkem se stávají ikonou ležérní elegance. Spolu s plisovanými střihy nebo hřejivými úplety vytvářejí kombinace, ve kterých jednoduše stylově zazáříte.
Maxi denim vládne: rozparky, třásně a nové podzimní siluety
Denim se letos stal jedním z největších hráčů podzimu a maxi sukně z tohoto materiálu zažívají svůj velký návrat. Na rozdíl od minisukní, které dominovaly letním festivalům, podzim přeje prodlouženým liniím, dlouhé džínové sukně se objevují s rozparkem vpředu, asymetrickým zapínáním nebo výrazným štepováním, což jim dodává šmrnc a moderní energii.
Návrháři sázejí na klasické modré tóny, ale stále častěji přichází i černý či šedý denim, který působí sofistikovaněji a snadno se kombinuje s oversized svetry nebo koženými bundami. Ať už k nim nazujete vysoké kozačky nebo tenisky, džínová maxi sukně dokáže vytvořit look, který je uvolněný, a přesto zaručeně chic.
Když se leskne satén: champagne růžová vs. královská burgundy
Satén v bordó nebo růžové, to je něco! Nejde jen o poctu jednomu z nejžádanějších odstínů podzimu – burgundy, která dominuje sezoně, ale také o nápaditý způsob, jak satén povýšit z letní lehkosti do hřejivější, podzimní elegance. Díky svému jemnému lesku působí saténové midi či maxi sukně jako instantní luxus: stačí k nim obyčejný pletený svetr a najednou vypadáte, jako byste vyběhla přímo z módní přehlídky. A když sáhnete po růžové variantě, je to malá vzpoura proti šedi ulic – růžová se totiž drží v popředí trendů už od Barbiecore až po sofistikovanější „dusty rose“ odstíny. Jednoduše řečeno: satén je váš osobní módní trik, jak se blýsknout, i když venku mrholí.
Doslova tento přiléhavý materiál ukazuje svou dvojí tvář – hravou i sofistikovanou. V růžové působí mladistvě a zářivě, jako kdyby vám do šatníku někdo nalil bublinky růžového šampaňského. Tohle je odstín, který nezná nudu a klidně se dá nosit i s džínovou bundou nebo tričkem s potiskem, což potvrzuje i trend „casual glam“. Naopak bordo satén hraje na hlubší, podzimní notu: je to barva, která je označována za jednu z královen sezóny a která v kombinaci s minimalistickým topem či tón v tónu teniskami dokáže vykouzlit look sebevědomé elegance. Satén zkrátka není jen látka, je to váš módní trumf – podle toho, po jaké barvě sáhnete, buď zazáříte jako party women, nebo jako sofistikovaná diva připravená dobýt ulice.
Mixujte, vrstvěte, experimentujte – vzory už nejsou tabu
Vzory patří mezi jasné protagonisty podzimu 2025 a není to žádný trendový fénix, ale plnohodnotný návrat s puncem sofistikovanosti. Polka dots, které letos vládnou přehlídkovým molům i ulicím, se objevují v XXL, asymetrických i mikrosculích variantách a designéři jako Fendi, Balmain či Miu Miu je s radostí zařazují do kolekcí. Nejlépe fungují v kombinaci s jednobarevným topem a koženou bundou, která puntíky ozvláštní a dodá jim rockový kontrast.
Animal print se nevzdává – naopak, leopard, zebra i hadí vzory se objevují na sukních všech délek, a to nejen jako vintage kousek, ale jako extravagantní modalità v maximalistickém stylu. Pokud chcete tyto výrazné motivy zkrotit, kombinujte je s jednoduchým kašmírovým svetrem nebo džínovou bundou, které divokost vzoru vyváží. Naopak pro večerní look je ideální doplnit leopardí sukni koženou bundou a podpatky.
Trend vzorů vybízí k mixování – můžete kombinovat to, co byste předtím považovala za módní faux pas, a výsledek je najednou stylově špičkový: puntíky vedle květin, zvířecí motivy vedle kostek – čím víc kontrastu, tím lépe. Tajemství úspěchu je ale ve vrstvení: vzorovanou sukni doplňte jednobarevným kabátem nebo oversized svetrem v odstínu, který se objevuje i na vzoru.
Na high streetu i v módním světe vévodí také puntíky ve velké síle – dlouhé sukně i strukturované šaty zdobí tento vzor ve všech možných podobách, od jemných po výrazné. Skvěle vypadají v kombinaci s elegantními kozačkami nebo teniskami pro ležérní verzi, a pokud chcete extra šmrnc, stačí přes ramena přehodit pletený svetr.
Maxi na maximum
Dlouhé sukně jsou v roce 2025 doslova manifestem ženskosti. Podle Vogue se staly jedním z klíčových prvků šatníku – ať už ve verzi se smyslným rozparkem, který odhaluje nohy a dodává looku špetku dramatu, nebo v ucelených monochromatických kompletech, kde působí až aristokraticky. Moderní maxi délka funguje nejen večer, ale i přes den: s jednoduchým tričkem a sandálky získáte ležérní energii, zatímco s hedvábnou blůzou, páskem a lodičkami vytvoříte elegantní outfit vhodný i na formálnější příležitosti.
Burgundy a tmavě modrá - barvy, které letos dominují podzimu, navíc dokazují, že maxi sukně nejsou žádná nuda, naopak, mohou být výrazným statementem, který vás odliší od davu. Chcete-li jim dodat edge, zkombinujte je s koženou bundou a kotníkovými botami. Pro vrstvení v chladnějších dnech přidejte oversized pletený svetr nebo dlouhý kabát, který siluetu zjemní a dodá jí módní uvolněnost. A pokud chcete extra efekt, vyzkoušejte vrstvení s denimovou bundou nebo vestou – kontrast materiálů vytvoří look, který je současně moderní i praktický.
Barvy, na které máte náladu, se stávají vizuálním odrazem vaší energie, zatímco střihy s průstřihy či rozparky vytvářejí siluetu, která působí sebevědomě a dokonale současně. S tím vším si letošní podzim můžete hrát a ukázat světu, kdo doopravdy jste.