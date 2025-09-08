Čeští vědci objevili přírodní léčbu proti rezistentním bakteriím s pomocí chmele
8. 9. 2025 – 17:38 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Beta-kyseliny z chmele mohou účinně pomáhat při léčbě ran infikovaných obávanými nemocničními bakteriemi, včetně methicilin-rezistentního zlatého stafylokoka (MRSA).
Zjistil to tým českých vědců, který své výsledky publikoval ve dvou článcích časopisu Antibiotics. Na výzkumu spolupracuje i Národní centrum zemědělského a potravinářského výzkumu (CARC), který o tom informoval v tiskové zprávě.
Podle vedoucího týmu Pavla Boštíka, přednosty Ústavu klinické mikrobiologie Fakultní nemocnice (FN) Hradec Králové, prokázaly práškové beta-kyseliny výrazné antimikrobiální účinky. "Ve srovnání s běžnou léčbou Framykoinem dosahovala naše metoda lepších výsledků, a to nejen ve zpomalení infekce, ale i v podpoře celkového hojení ran," uvedl.
Extrakty z chmele, běžně součást pivovarnických produktů, byly testovány na zvířecím modelu. Vědci je aplikovali na rány infikované methicilin-rezistentním zlatým stafylokokem (MRSA). Jedná se o bakterii, která podle vědců patří mezi nejnebezpečnější původce infekcí v nemocnicích.
Výzkum financovala Agentura zdravotnického výzkumu ČR a uskutečnilo ho několik institucí, včetně Vojenské lékařské fakulty Univerzity obrany, Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, FN Hradec Králové a Thomayerovy nemocnice. Podle Milana Houšky z CARC byly výsledky testů velmi přesvědčivé. Výsledkem je také užitný vzor na přípravek s beta-kyselinami a patent na způsob jejich použití při léčbě MRSA-infekcí ran.
"Navrhujeme, aby se beta-kyseliny z chmele staly základem nové, přírodní a efektivní léčby infekčních ran – bez rizika vzniku další antibiotické rezistence," řekl Houška.
Projekt podle vědců ale zatím nenašel odpovídající odezvu ze strany farmaceutického průmyslu. "Máme v ruce ověřený způsob, jak přírodní látkou z rostliny, kterou dobře známe, léčit rány, kde selhávají antibiotika. Věřím, že se tedy najde i výrobce nebo investor, který pomůže výsledky výzkumu proměnit v praktický produkt pro zdravotníky i pacienty," dodal Boštík.