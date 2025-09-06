Zapomeňte na nudu! 4 víkendové outfity, které vám budou závidět na chalupě i v kavárně
6. 9. 2025 – 18:40 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Podzim je ideální čas zpomalit, vyrazit na chatu nebo si vychutnat pohodové víkendové chvíle ve městě. Ať už vás čeká praskající dřevo v krbu, procházky barevnou přírodou nebo brunch s přáteli, letošní trendy dokazují, že styl a pohodlí jdou skvěle dohromady. Nechte se inspirovat světovými módními tipy a dodejte svému šatníku špetku elegance i útulnosti.
Víkend je časem odpočinku, ať už aktivního při procházkách a cestách, nebo pasivního u dobré knihy a šálku kávy. Právě tyto chvíle ale neznamenají, že by dámy měly rezignovat na svůj šarm. Naopak, podzimní móda roku 2025 nabízí nepřeberné možnosti, jak spojit pohodlí se stylem. Protože to, jak působíte sama na sebe, vyzařujete i navenek. Jaké tajemství se skrývá za víkendovou garderobou, která zvládne chatu i společenské setkání?
Cabincore: kouzlo podzimní chaty v módním šatníku
Představte si praskající oheň v krbu, vůni dřeva a podzimní vítr, který se opírá do oken srubu. Přesně tuhle atmosféru zachycuje módní směr Cabincore, který letos udává tón víkendovým outfitům. Kárované košile, hřejivý flanel a robustní pleteniny v přírodních tónech vytvářejí dokonale útulný základ. Stačí k nim přidat vysoké kozačky, jezdecký kabát a pletenou čepici a rázem máte outfit, který vás zahřeje na horské chatě i při procházce centrem města. Inspirace přichází z amerických hor, ale styl funguje překvapivě dobře i v české podzimní krajině – ať už jdete sbírat kaštany, nebo na víkendový brunch s přáteli.
Romantic & Heritage Escapism: módní únik do světa elegance
Podzim 2025 se nese v duchu romantického úniku, který jako by vás přenesl do jiné éry. Vrstvící se šaty z jemné krajky, tartanové nebo jacquardové vzory a dlouhé kabáty připomínají módní pohádku, kde se potkává klasika s moderními akcenty. Tento trend,který, čerpá z historických inspirací, ale přetváří je do podoby, která skvěle funguje i v současné módě.
Dlouhý romantický kabát v kombinaci s krajkovými detaily a kotníkovými botami z vás dokáže udělat dámu, která je připravena na víkendový oběd v kavárně i na společenské setkání s přáteli. Tajemství trendu spočívá v hře vrstev a textur – každý detail působí nenápadně, ale dohromady vytváří nezaměnitelný dojem elegance.
Boho revival: volnost, vrstvy a hra textur
Nová sezóna přeje svobodnému duchu, který se nebojí kombinovat zdánlivě neslučitelné. Boho styl se vrací ve velkém s volánky, střapci, semišem a háčkovanými detaily, které dokážou dodat každému outfitu nespoutanou energii. Rafinované vrstvení a míchání textur je klíčem k tomu, jak trend nosit moderně a přitom autenticky.
Vzdušné topy s krajkovými nebo háčkovanými prvky se dokonale doplňují s koženými sukněmi či kalhotami, zatímco třásňové kabelky a šperky přidávají hravý akcent. Boho revival není o perfektní uhlazenosti, ale o pocitu, že móda je prostor pro svobodu a sebevyjádření. A právě proto je ideální pro večery s přáteli, protože je tak uvolněný, přitom výrazný a nezapomenutelný.
Hnědé kalhoty: univerzální klenot šatníku
Nenápadné, a přesto nepostradatelné. Široké hnědé kalhoty se staly jedním z pilířů letošních kolekcí a dokazují, že klasika nikdy neztrácí dech. Jejich kouzlo spočívá v neuvěřitelné variabilitě – v jedné kombinaci působí ležérně a pohodlně, v jiné zase elegantně a sofistikovaně.
Pro městské pochůzky si k nim stačí obléct oversize rolák, doplnit je blazerem a loafers nebo teniskami a máte outfit, který vás nezklame při žádném víkendovém maratonu schůzek či nákupů. Když ale kalhoty zkombinujete s trenčkotem, kozačkami a decentní kabelkou, promění se v základ šarmantního looku, který vám otevře dveře i do elegantnější společnosti.
Hnědé kalhoty zkrátka nejsou jen jedním z mnoha kousků v šatníku – jsou esencí univerzálnosti. Umí splynout s vaším stylem, a přitom ho pozvednout na vyšší úroveň.
Ať už si na víkend obléknete károvanou košili po dědovi, vrstvené krajkové šaty nebo hnědé kalhoty, které vás nikdy nenechají ve štychu, jedno je jisté: styl nemusí odpočívat ani v sobotu a v neděli. Právě naopak, když dokážete spojit pohodlí s elegancí, budete se cítit skvěle nejen vy sama, ale ocení to i vaše okolí. A víkend? Ten si díky tomu užijete s lehkostí a možná i s malou módní pohádkou navíc.