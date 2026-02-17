Mexická sopka, která v roce 1982 zabila tisíce, se probouzí. Hrozí katastrofa?
17. 2. 2026 – 14:23 | Zpravodajství | Alex Vávra
El Chichón v mexickém Chiapasu po letech ticha znovu vykazuje známky života: mění se kráterové jezero, rostou teploty a u kráteru přibývá plynů i zvláštních sirných útvarů. Vědci zatím uklidňují, že nejde o jasnou předzvěst erupce, přesto sopku sledují nepřetržitě, protože minulost ukázala, jak rychle se může situace zlomit.
El Chichón v mexickém státě Chiapas působí na první pohled jako nenápadná hora v zeleném, vlhkém pásu jižního Mexika. Jenže pod vegetací a vrstvami dávného popela se skrývá stratovulkán, který už jednou ukázal, jak rychle dokáže proměnit krajinu i lidské životy. A teď, po desetiletích relativního klidu, se znovu ozývá jemnými, ale z vědeckého pohledu výmluvnými signály. Nejde o filmovou apokalypsu ani o dramatické předpovědi na zítřek. Je to spíš připomínka, že sopky nejsou stroje, které se zapnou a vypnou, ale složité systémy, jež se mohou měnit i v dlouhých mezičasech mezi velkými erupcemi.
Paměť katastrofy z roku 1982 je v regionu stále přítomná. Tehdy El Chichón během krátkého období vyprodukoval sérii mimořádně ničivých erupcí. Popelová mračna stoupala vysoko do atmosféry, žhavé pyroklastické proudy se valily krajinou a v jejich cestě mizely vesnice. Zemědělská půda byla zasypaná popelem a sutí, lidé utíkali z domovů a škody se nepočítaly jen v bezprostředních ztrátách na životech, ale i v dlouhodobém dopadu na kávové plantáže, chov dobytka, infrastrukturu a celkové fungování regionu. Právě proto je dnes jakákoli změna na sopce brána vážně: minulost tady není dávná legenda, ale zkušenost, která se dědí v příbězích i v opatrnosti místních.
Nové signály z kráteru a jezera
Vědci z Národní autonomní univerzity Mexika monitorovali El Chichón intenzivně mezi červnem a prosincem 2025 a jejich pozorování ukázala, že uvnitř kráteru se děje víc než jen tiché doznívání staré erupce. Zaznamenali zvýšené teploty, viditelné bublání plynů a změny v sirných usazeninách. Zvlášť zaujalo kráterové jezero, které mívá typicky zelené zbarvení a bývá bohaté na řasy, ale během kontrol získalo našedlý odstín. Taková změna může souviset se zvýšeným obsahem síranů a oxidu křemičitého ve vodě a obecně s tím, že se do systému dostává víc horkých a chemicky aktivních tekutin.
Teplotní měření navíc ukázala, že se zvýšily hodnoty na dně jezera i na okolním dně kráteru, tedy v místech, kde se nejcitlivěji projeví změny přísunu tepla z hloubky. Současně se objevily výkyvy v koncentracích chloridů a proměnlivé interakce mezi plyny a vodou, což se často interpretuje jako známka cirkulace horkých fluid pod povrchem. K tomu se přidaly odběry plynů: v okolí kráteru se hromadí sirovodík a oxid uhličitý. Vysoké koncentrace mohou být nebezpečné hlavně v prohlubních, závětří nebo uzavřených místech, kde se těžší plyny drží při zemi. Proto se nehodnotí jen sopečné riziko, ale i praktická bezpečnost v terénu.
Mezi nejzvláštnější nálezy patří duté sirné koule, které vznikají v jezírkách s tekutou sírou uvnitř kráteru. Pro laika to zní skoro jako kuriozita, pro geology je to ale cenný indikátor podmínek, které v kráteru panují: teplota, chemismus a dynamika proudění. Takové útvary mohou vznikat jen v poměrně specifickém prostředí, takže jejich výskyt pomáhá zpřesnit představu o tom, co se děje v hydrotermálním systému sopky.
Hydrotermální motor místo stoupajícího magmatu
Zásadní otázka zní: znamená to, že se El Chichón chystá znovu vybuchnout. Podle odborníků, včetně vulkanoložky Patricie Jácome Paz, zatím ne. Současné projevy nejlépe odpovídají hydrotermální aktivitě, tedy situaci, kdy se přehřátá podzemní voda mísí s horkými horninami, vytváří páru, mění chemické složení vody v jezeře a uvolňuje plyny. Takový systém může být překvapivě živý, hlučný a proměnlivý, aniž by v pozadí nutně probíhalo výrazné stoupání čerstvého magmatu.
To je důležité i proto, že právě magma, které se dává do pohybu, často doprovází výraznější seismická aktivita a deformace povrchu. V regionu se sice sbírají a vyhodnocují seismická data, ale dosavadní obraz podle vědců ukazuje spíš nízké úrovně otřesů, což podporuje interpretaci, že se magma pod sopkou aktuálně nechová tak, jak by se čekalo před velkou erupcí. Jinými slovy: systém pracuje, zahřívá se a dýchá, ale zatím to vypadá jako práce vody a páry, ne jako tlak rostoucí magmatické komory.
Právě hydrotermální aktivita je zároveň důvod, proč jsou vědci opatrní v obou směrech. Na jednu stranu často nejde o přímý předstupeň erupce. Na druhou stranu může hydrotermální systém vyvolat náhlé, lokální a velmi nebezpečné jevy, například menší exploze poháněné párou, prudké výrony plynů nebo rychlé změny v chemismu jezera. Proto se i zdánlivě nenápadné posuny sledují v detailu, v čase a v souvislostech.
Výzkum dnes navíc není jen o lidech s přístroji na okraji kráteru. Týmy využívají drony pro mapování těžko přístupných míst, satelitní senzory pro sledování tepelných anomálií a možné deformace povrchu a přístroje přímo v terénu pro dlouhodobé měření plynů a teplot. Smyslem není hledat senzaci, ale zachytit trend: jestli se změny uklidňují, oscilují, nebo se postupně stupňují. Současně probíhá komunikace s místními komunitami a lidmi, kteří se v oblasti pohybují, aby se posilovala bezpečnostní opatření a informace byly srozumitelné a prakticky použitelné.
Na konci dne je El Chichón učebnicovým příkladem toho, proč se sopky sledují i desítky let po velké události. Klid není stav, ale období. A dlouhé ticho může být jen povrchová maska procesů, které pokračují hluboko pod zemí. Zatím platí, že není důvod k veřejnému znepokojení. Zároveň ale platí i druhá věta, kterou by si měly sopky psát na ceduli u vchodu: systém se může změnit rychle. Právě proto dává nepřetržité monitorování smysl. Ne proto, že by katastrofa musela přijít, ale proto, že kdyby se jednou trend zlomil, rozhodují hodiny a dny. A včasný signál je v sopečném světě to nejcennější, co můžete mít.