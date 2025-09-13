Dnes je sobota 13. září 2025., Svátek má Lubor
Vědci varují: Supervulkány jsou časované bomby a jeden je i v Evropě

13. 9. 2025 – 11:15 | Zpravodajství | Alex Vávra

zdroj: Profimedia.cz
Pod hladinou klidného jezera Toba v Indonésii se skrývá minulost jedné z největších sopečných explozí na Zemi. Před 74 tisíci lety zde supervulkán vychrlil tolik popela a plynů, že ochladil celou planetu – a jezerní hladina je dodnes tichou připomínkou této katastrofy.

Na Zemi existují sopky, jejichž erupce dokážou změnit běh dějin celé planety. Nejde o běžné krátery chrlící lávu, ale o giganty schopné vyvrhnout tolik magmatu a popela, že se Země na roky ponoří do sopečné zimy. Říká se jim supervulkány. Vědcům nahánějí hrůzu a laikům zvedají tlak už jen při představě, že by se jeden z nich probudil.

Yellowstone: obří sud střelného prachu v srdci Ameriky

Yellowstone je nejznámější supervulkán na světě a nachází se přímo pod stejnojmenným národním parkem v USA. Vybuchl třikrát za posledních 2,1 milionu let, naposledy před 640 tisíci lety. Každá erupce zanechala po sobě kalderu tak obrovskou, že ta neapolská bledne závistí – měří přes 80 kilometrů. I dnes se tam půda zvedá a klesá jako obrovská hruď v rytmu dýchání, a celé oblasti se nevyhýbají pravidelné otřesy. Yellowstone se stal hvězdou televizních dokumentů i katastrofických filmů, protože kdyby se probudil znovu, nebyl by to problém jen pro USA, ale pro celou planetu.

Yellowstone Supervulkán Yellowstone | zdroj: Profimedia.cz

Toba: erupce, která málem vymazala lidstvo

Na Sumatře se tyčí Toba – supervulkán, který před 74 tisíci lety vybuchl takovou silou, že vyvrhl na povrch přes 2 800 km³ magmatu, popela a plynů. To číslo si lze jen těžko představit, ale tehdy to znamenalo prudké ochlazení celé Země. Teploty v některých oblastech klesly až o 9 °C, úroda selhala a lidstvo se ocitlo na hranici přežití. Někteří vědci dokonce tvrdí, že tehdy přežila jen malá část lidské populace a že právě tato katastrofa zásadně ovlivnila další vývoj našeho druhu. Pokud by se něco podobného odehrálo dnes, světové hospodářství by se zhroutilo během několika měsíců.

Toba Jezero Toba, které vzniklo zaplavením kaldery sopky Toba | zdroj: Profimedia.cz

Campi Flegrei: neklidný obr u Neapole

Jen kousek od Vesuvu, který pohřbil Pompeje, se nachází jeho mnohem nebezpečnější příbuzný – Campi Flegrei. Obří kaldera o průměru 13 kilometrů leží přímo pod městem Pozzuoli a sahá až na okraj Neapole. Největší erupce před 36 tisíci lety zasypala popelem celé Středomoří a přinesla krutou vulkanickou zimu do Evropy. I když poslední výbuch v roce 1538 byl relativně malý, oblast se od 50. let neklidně zvedá a klesá, půda praská a obyvatelé žijí v permanentním strachu. Nedávné otřesy a zdvihy půdy navíc naznačují, že se něco děje i dnes.

Campi Flegrei Oblast Campi Flegrei v Itálii | zdroj: Profimedia.cz

Spící giganti, kteří se jednou probudí

Supererupce jsou vzácné, v průměru se objevují jednou za sto tisíc let. Ale když už k nim dojde, zasáhnou celý svět. Šance, že se taková katastrofa odehraje během jednoho lidského života, je sice malá, asi jedna ku čtrnácti stům, ale i ta působí děsivě. Vědci varují, že další supererupce je nevyhnutelná. Jen nikdo neví, kdy tikající bomba pod našima nohama exploduje.

