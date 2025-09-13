Vědci varují: Supervulkány jsou časované bomby a jeden je i v Evropě
13. 9. 2025 – 11:15 | Zpravodajství | Alex Vávra
Pod hladinou klidného jezera Toba v Indonésii se skrývá minulost jedné z největších sopečných explozí na Zemi. Před 74 tisíci lety zde supervulkán vychrlil tolik popela a plynů, že ochladil celou planetu – a jezerní hladina je dodnes tichou připomínkou této katastrofy.
Na Zemi existují sopky, jejichž erupce dokážou změnit běh dějin celé planety. Nejde o běžné krátery chrlící lávu, ale o giganty schopné vyvrhnout tolik magmatu a popela, že se Země na roky ponoří do sopečné zimy. Říká se jim supervulkány. Vědcům nahánějí hrůzu a laikům zvedají tlak už jen při představě, že by se jeden z nich probudil.
Yellowstone: obří sud střelného prachu v srdci Ameriky
Yellowstone je nejznámější supervulkán na světě a nachází se přímo pod stejnojmenným národním parkem v USA. Vybuchl třikrát za posledních 2,1 milionu let, naposledy před 640 tisíci lety. Každá erupce zanechala po sobě kalderu tak obrovskou, že ta neapolská bledne závistí – měří přes 80 kilometrů. I dnes se tam půda zvedá a klesá jako obrovská hruď v rytmu dýchání, a celé oblasti se nevyhýbají pravidelné otřesy. Yellowstone se stal hvězdou televizních dokumentů i katastrofických filmů, protože kdyby se probudil znovu, nebyl by to problém jen pro USA, ale pro celou planetu.
Toba: erupce, která málem vymazala lidstvo
Na Sumatře se tyčí Toba – supervulkán, který před 74 tisíci lety vybuchl takovou silou, že vyvrhl na povrch přes 2 800 km³ magmatu, popela a plynů. To číslo si lze jen těžko představit, ale tehdy to znamenalo prudké ochlazení celé Země. Teploty v některých oblastech klesly až o 9 °C, úroda selhala a lidstvo se ocitlo na hranici přežití. Někteří vědci dokonce tvrdí, že tehdy přežila jen malá část lidské populace a že právě tato katastrofa zásadně ovlivnila další vývoj našeho druhu. Pokud by se něco podobného odehrálo dnes, světové hospodářství by se zhroutilo během několika měsíců.
Campi Flegrei: neklidný obr u Neapole
Jen kousek od Vesuvu, který pohřbil Pompeje, se nachází jeho mnohem nebezpečnější příbuzný – Campi Flegrei. Obří kaldera o průměru 13 kilometrů leží přímo pod městem Pozzuoli a sahá až na okraj Neapole. Největší erupce před 36 tisíci lety zasypala popelem celé Středomoří a přinesla krutou vulkanickou zimu do Evropy. I když poslední výbuch v roce 1538 byl relativně malý, oblast se od 50. let neklidně zvedá a klesá, půda praská a obyvatelé žijí v permanentním strachu. Nedávné otřesy a zdvihy půdy navíc naznačují, že se něco děje i dnes.
Spící giganti, kteří se jednou probudí
Supererupce jsou vzácné, v průměru se objevují jednou za sto tisíc let. Ale když už k nim dojde, zasáhnou celý svět. Šance, že se taková katastrofa odehraje během jednoho lidského života, je sice malá, asi jedna ku čtrnácti stům, ale i ta působí děsivě. Vědci varují, že další supererupce je nevyhnutelná. Jen nikdo neví, kdy tikající bomba pod našima nohama exploduje.