Psům se nově dává i CBD, pozor na tyhle věci, abyste nepřišli o čtyřnohého kamaráda
17. 2. 2026 – 14:06 | Magazín | Žanet Ka
Prodeje konopných produktů pro zvířata rostou do závratných výšin, ale co na to říká věda? Zjistěte, u kterých diagnóz CBD skutečně pomáhá, proč jsou studie o psí úzkosti často zavádějící a na co si dát pozor při výběru bezpečného produktu, aby váš mazlíček zbytečně netrpěl.
Trh s produkty obsahujícími kanabidiol (CBD) zažívá v posledním desetiletí neuvěřitelný boom. Zatímco dříve po nich sahali lidé hledající úlevu od stresu či bolesti, dnes se tento trend masivně přesouvá do světa domácích mazlíčků. Majitelé psů a koček mají tendenci aplikovat své vlastní zkušenosti s doplňky stravy na své čtyřnohé přátele. Věda však v tomto ohledu stále s námahou dohání marketing.
Co říkají fakta: Kde CBD skutečně pomáhá?
Navzdory určité skepsi už existují oblasti, kde jsou výsledky výzkumů slibné. Nejsilnější důkazy máme v případě osteoartrózy. Studie z prestižních institucí, jako je Cornell University, naznačují, že pravidelné podávání CBD oleje dvakrát denně může výrazně zlepšit pohyblivost a komfort psů trpících chronickými bolestmi kloubů a záněty.
Další nadějnou oblastí je epilepsie. Výzkumy ukazují, že CBD lze v mnoha případech bezpečně kombinovat s tradičními léky proti záchvatům, a dokonce pomáhá snižovat četnost těchto epizod. Aktuálně probíhají další rozsáhlé studie, které mají potvrdit ideální dávkování a dlouhodobý vliv na nervovou soustavu psů.
Past subjektivního vnímání: Úzkost pod lupou
Zatímco u bolesti jsou výsledky hmatatelné, u psychických potíží, jako je úzkost nebo separační stres, se dostáváme na tenký led. Většina studií v této oblasti totiž spoléhá na dotazníky vyplňované majiteli. Jak upozorňuje Holly Molinaro, odbornice na ochranu zvířat, lidé mají silnou tendenci promítat své pocity do svých psů (antropomorfismus).
Pokud majitel věří, že CBD funguje, může mít pocit, že je jeho pes klidnější, i když fyziologické ukazatele stresu zůstávají stejné. Skutečných klinických studií, které by měřily hladinu kortizolu nebo srdeční tep u psů pod vlivem CBD, je stále kritický nedostatek. To neznamená, že přípravek nefunguje, ale zatím nevíme, jaká dávka je pro uklidnění skutečně účinná a zda nejde jen o placebo efekt na straně majitele.
Bezpečnost v neregulovaném prostředí
Největším rizikem pro vašeho psa paradoxně nemusí být samotné CBD, ale nedostatečná kontrola kvality. Protože tyto produkty často nepodléhají přísné regulaci (jako je tomu u registrovaných léčiv), může se v lahvičce nacházet téměř cokoli. Šokující analýza devětadvaceti komerčních doplňků ukázala, že 40 % z nich bylo nesprávně označeno. Některé obsahovaly stopy těžkých kovů, jako je olovo, nebo v nich byla koncentrace účinné látky úplně jiná, než sliboval obal.
Kromě nečistot je třeba brát v úvahu i vedlejší účinky a interakce s jinými léky, které pes užívá. Vědci zatím s jistotou neznají všechny dlouhodobé dopady užívání konopných sloučenin na játra a ledviny psů.
Budoucnost: Od ledních medvědů po onkologii
Výzkum se však nezastavuje u běžných domácích mazlíčků. CBD se začíná testovat i u exotických zvířat v zoologických zahradách (USA)- od lvů přes žirafy až po třicetileté lední medvědy trpící bolestmi pohybového aparátu. Velký potenciál vědci vidí také v onkologii, kde by CBD mohlo snižovat toxické účinky chemoterapie nebo zvyšovat citlivost těla na léčbu.
Rada pro majitele
Pokud uvažujete o tom, že svému psovi začnete CBD podávat, neřiďte se pouze reklamou nebo radami z diskusních fór. Nejdůležitějším krokem je konzultace s veterinářem.