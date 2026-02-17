Okamura: Imunitní výbor se přiklonil ke svobodě slova, plakát neodvolám
17. 2. 2026 – 15:39 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Sněmovní mandátový a imunitní výbor se svým dnešním rozhodnutím, kterým nedoporučil vydat předsedu Sněmovny a hnutí SPD Tomia Okamuru k trestnímu stíhání, přiklonil k demokracii a svobodě slova.
Okamura to po jednání řekl ve Sněmovně novinářům. Dodal, že si za plakátem, který mu přivodil trestní stíhání, stojí a neodvolá ho. Konečné slovo bude mít plénum Sněmovny začátkem března.
Pro Okamuru je nepřijatelné, že by za názor měl být někdo zavřený až na tři roky. "My nebudeme hlasovat pro perzekuci lidí za názor," řekl.
Okamura čelí stíhání v souvislosti s předloňskými plakáty hnutí před senátními a krajskými volbami. Státní zástupce podal obžalobu na předsedu SPD i jeho hnutí pro podezření z podněcování k nenávisti loni v srpnu. Obžaloba pro Okamuru navrhla podmíněný a peněžitý trest, pro SPD peněžitý trest. Okamura opakovaně označil stíhání za politicky motivované a za snahu ho umlčet. Loni v únoru, tedy v minulém volebním období, ho Sněmovna k stíhání vydala.
Kontroverze vzbudil zejména plakát, na němž byl muž tmavé pleti se zkrvaveným nožem a v zakrvácené košili společně s textem "Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší 'chirurgové' z dovozu" a "Stop Migračnímu paktu EU". Okamura na dotaz novinářů řekl, že portrét muže vytvořila pro reklamní agenturu umělá inteligence a podle něj zobrazila muže, který byl skutečně pachatelem útoku nožem v západní Evropě.
Výbor dnes také nedoporučil vydat ke stíhání předsedu vlády a hnutí ANO Andreje Babiše. O vydání obou musí rozhodnout plénum Sněmovny. Má se tak stát na mimořádné schůzi, která by se měla uskutečnit ve čtvrtek 5. března. Podle Okamury jde o předběžnou dohodu. Řekl, že koalice nyní sbírá podpisy pod žádost o svolání schůze, a až je obdrží, pak vše vyhodnotí. Předsedkyně výboru Helena Válková (ANO) nechtěla na dotaz ČTK říct, zda se výsledky tajné volby u obou případů lišily.