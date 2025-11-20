Meta musí médiím ve Španělsku zaplatit 479 milionů eur, rozhodl soud
20. 11. 2025 – 13:11 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Americká technologická společnost Meta Platforms, která provozuje sociální sítě Facebook a Instagram, musí internetovým médiím ve Španělsku zaplatit 479 milionů eur (11,5 miliardy Kč).
Podle rozhodnutí obchodního soudu v Madridu se firma dopustila nekalých obchodních praktik a také porušení evropského nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Informuje o tom dnes agentura Reuters. Proti rozhodnutí se Meta může odvolat.
Odškodnění má společnost zaplatit 87 vydavatelům a zpravodajským agenturám. Meta podle soudu využívala osobní údaje uživatelů sítí Instagram a Facebook pro takzvanou behaviorální reklamu. Ta spočívá ve zobrazování personalizovaných a cílených reklam na základě předchozího chování uživatele, historie prohlížení, vyhledávacích dotazů a podobně.
Nezákonným zpracováváním dat uživatelů Meta podle soudu získala významnou konkurenční výhodu na španělském trhu s on-line reklamou.
Žaloba podaná španělskými médii se zaměřila na změnu pravidel společnosti Meta pro zpracování osobních údajů, ke které došlo v květnu 2018 po vstupu GDPR v platnost. Společnost Meta přešla od souhlasu uživatelů s využitím osobních údajů k jeho nezbytnosti pro plnění smlouvy o využívání služby. Regulační orgány později tento postup označily za nedostatečný.
V srpnu 2023 se společnost Meta vrátila k souhlasu jako právnímu základu pro využívání údajů pro behaviorální reklamu. Soudce odhadl, že ve zmíněném pětiletém období Meta vydělala na reklamě nejméně 5,3 miliardy eur a celou částku podle něj získala v rozporu s GDPR.
Podobná žaloba je v současné době u soudu ve Francii, dodal Reuters. Před rokem pak Evropská komise (EK) uložila Metě pokutu 797,72 milionu eur, a to kvůli zneužití postavení na trhu on-line reklamy. Toho se firma dopustila tím, že svou službu Facebook Marketplace propojila se sociální sítí Facebook.
Problém podle komise tkví ve skutečnosti, že všichni uživatelé facebooku měli automaticky přístup ke službě Facebook Marketplace a jsou této službě pravidelně vystavováni, ať už o to stojí, nebo ne. Konkurenti služby Facebook Marketplace tak mohli být vyloučeni z trhu. Řízení proti firmě zahájila EK v červnu 2021, kdy se Meta ještě jmenovala Facebook. V prosinci 2022 společnost obdržela prohlášení o námitkách, na které odpověděla v červnu 2023.
Ve středu španělský premiér Pedro Sánchez oznámil, že výbor dolní komory parlamentu bude vyšetřovat společnost Meta kvůli možnému porušování soukromí uživatelů sítí Facebook a Instagram.
Meta ve třetím čtvrtletí meziročně zvýšila tržby o 26 procent na 51,2 miliardy dolarů (přes jeden bilion Kč). Čistý zisk ale firmě o 83 procent klesl a činil 2,7 miliardy dolarů, zejména kvůli mimořádným nákladům souvisejícím s americkým zákonem o daních a výdajích. Bez zahrnutí těchto nákladů společnost zisk zvýšila, a to na 18,6 miliardy dolarů.