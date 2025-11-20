Překvapivá slova! Vilma Cibulková konečně promluvila o ostrém sporu s nejlepší přítelkyní
20. 11. 2025 – 13:30 | Magazín | BS
Slavná herečka se konečně vyjádřila ke spekulacím, které pomohla nastartovat.
Vilma Cibulková se v posledních dnech nachází ve středu mediální pozornosti. Sama z toho ale nejspíš moc radosti nemá, protože se nejedná o úplně příjemné záležitosti.
Všechno začalo, když Vilma zkolabovala tak zle, že blízcí radši volali nejen záchranku, ale rovnou i policii. Zdravotníci pak herečku ošetřili na místě a převezli do nemocnice.
Samozřejmě se hned vyrojily dohady o tom, že měla herečka slabší chvilku a za problémy stojí alkohol. To však sama Vilma vzápětí popřela s tím, že za všechno může borelióza.
„Dobírám ještě antibiotika, opravdu jsem měla boreliózu a nebylo mi psychicky dobře, ale pracuju,“ psala Blesku.
Což ale nebyla jediná informace, o kterou se podělila. Pořádně se opřela do své kolegyně a dlouholeté kamarádky Michaely Dolinové, která podle všeho bez domluvy s Vilmou zrušila reprízy představení, kde měly obě společně hrát.
„To mě Míša chce zničit? Co mám dělat? Já normálně žiju a pracuju, byla jsem v týdnu na třech zájezdech s jinými agenturami,“ soptila.
„Ať to Míša dementuje! Proč se mám sama obhajovat ve chvíli, kdy jsem nespustila tuhle lavinu příkoří. Já vůbec nevím, jak to zastavit,“ dodala.
S Míšou už prý měla ostrý rozhovor, což reflektovalo i další nabroušený vzkaz, který pak poslala do Blesku o několik dní později: „Já mám teď starosti s tou Míšou. Opravdu mě moc poškodila. A tohle je na žalobu!“ stěžovala si.
Jenže žaloba nejenže nepřijde, Vilma zabrzdila ze sta na nulu, z ničeho nic se uklidnila a žádný spor dle svých slov nevede.
„Mám nový mobil. Spoustu dat jsem ztratila, dnes obnovuji. S Miškou Dolinovou nejsem v žádném sporu, těším se na všechny představení, kterých se jistě dočkáme,“ odpověděla na dotaz magazínu Super velmi překvapivým způsobem.
Spor popírá i druhá strana: „Válka? Nic takového mezi námi není. S vedením Strašnického divadla máme dohodu, že celou věc budou komunikovat oni, tak už k tomu víc říct nemohu,“ reagovala na stejný dotaz Dolinová.
„Máme dnes pohřeb v rodině. K celé věci se nyní vyjadřovat nebudu. Děkuji za pochopení,“ zaznělo od principálky divadla Aleny Šebkové.