20. 11. 2025 – 13:05 | Magazín | Jana Strážníková

Slavná herečka přiznala úchylku. A dělá ji nejen doma
zdroj: Profimedia.cz
Oblíbená herečka přiznala zvláštní sklony, které by mohl ledaskdo závidět.

Petra Nesvačilová je nejen talentovaná herečka, ale nyní také už i úspěšná spisovatelka. Před několika týdny vydala už svou druhou knihu s názvem Astrid a eja. Jedná se o kouzelné dobrodružství pro děti.

Inspiraci možná poskytla její vlastní dcera Jasmína, která se narodila před dvěma lety. Některé momenty ale do dětské knihy nejspíš přenést opravdu nemohla – například hiphopovou relaxaci s partnerkou Cristiana Ronalda.

Petra totiž našla nečekaný zen v možnosti vypnout mozek u sledování komických starostí slavné krásky, jak přiznala v nové epizodě 7 pádů Honzy Dědka.

„Když jsem kojila, dívala jsem se na dokument o partnerce Cristiana Ronalda. Hlavně u odsávání to má takový hip-hopový rytmus. Vždycky kolem čtvrté ráno jsem byla sama já a hip-hop. Tak jsem se dívala na to, jak se Georgina Rodrigues rozhodovala, jestli si koupí kabelku v Paříži, anebo v Miláně,“ smála se Petra.

Herečka ale rovnou přiznala i druhou úchylku: „Já jsem milovník úklidu.“

Nemluví do větru, uklízí prý tak ráda, že to dělá i pro kamarádky: „Jsem úchyl na uklízení. Přijdu na návštěvu, bavíme se a já jim to tam mezitím poklidím, porovnám, ustelu. Kamarádky jsou spokojené. Dělám to za drink – kávu, čaj,“ přikyvovala.

Závidět ale můžeme nejen kamarádkám, ale také i Petře, protože její láska k uspořádané a organizované existenci se promítá i do skutečnosti, kterou o sobě nemůže prohlásit skoro nikdo.

Řeč je o vánočních dárcích. Jestli se také pyšně plácáte po rameni, když se vám je jednou za pět let povede schrastit dřív než v polovině prosince, radši se posaďte: „Já už mám hotovo, už mám i zabalené dárky. Mám dárky už tak od září hotové. Zabalené, popsané. V něčem jsem rychlá,“ hlásí Petra, jako by se nechumelilo.

