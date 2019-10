Město uprostřed zeleně a nahatých soch

MAGAZÍN - Magazín autor: Jindra Pelikánová

Norská metropole je tak trochu výkladní skříní charakteru místních lidí. Oslo si totiž nehraje nafoukaně na něco, čím není, ale zároveň je pyšné na to, co má.

Hlavní město Norska leží na břehu Oslofjordu, obklopeno zelenými kopci a horami. S nadsázkou se o něm říká, že je to velká vesnice. Zřejmě kvůli rozloze (455 km²), počtu obyvatel (500 000) a typickým severským domkům na periferii. Součástí Osla je navíc ještě 40 ostrovů a 343 jezer.

Rady a tipy na cestu * Do Osla se dostanete nejlépe letecky. Z nízkonákladových společností létají z Prahy Norwegian a SAS.

* Z letiště Gardermoen (50 km od Osla) jezdí do centra každou půlhodinu speciální autobus (flybuss). Cesta vás přijde cca na 500 Kč.

* Oslo je poměrně drahé. Platí se norskou korunou (1 NOK je cca 2,6 Kč), snadno lze používat platební karty. Síť bankomatů (minibank) je hustá.

* Typickým norským nápojem je aquavit – pálenka z brambor a rýže. Alkohol se prodává pouze ve speciálních obchodech (Vinmonopolet). Ochutnejte typický kozí sýr nasládlé chuti a hnědé barvy – brunost.

* Dnem státního svátku je 17. květen.

Památky i noční život

Většina památek a zajímavostí je soustředěna v centru, které není velké a projdete ho hravě pěšky. Dominantou města je radnice se dvěma věžemi, kde se každoročně předává Nobelova cena míru. Hodiny na jižní straně patří k největším v Evropě.

Středem města prochází hlavní třída Karl Johans gate, kde se nachází spousta butiků, kaváren i stánků pouličních prodavačů. Po ní lze dojít k budově parlamentu. Za ní leží směrem do kopce jakýsi "Václavák" stylizovaný do parčíku se skulpturami a vodními prvky. Výše pak narazíme na Národní divadlo, na jehož průčelí se povýšeně mračí bronzový Henrik Ibsen. Na samém konci Karl Johans gate stojí zámek - královský palác, v němž dodnes sídlí královská rodina.

Oslo, to je ovšem i čilý noční život. Každý pátek vyrážejí Norové do ulic, aby se svými přáteli zapomněli na stres pracovního týdne. Podobně jako třeba v Dánsku, i tady teče alkohol proudem a bary praskají ve švech do ranních hodin.

Naháči v parku

Turistickým lákadlem je bezesporu Frogner park, jehož součástí je Vigeland park. Od roku 1924 až do roku 1957 v něm bylo instalováno na 200 žulových a bronzových soch norského sochaře Gustava Vigelanda. Sochy představují 650 nahých lidských postav různého stáří při všemožných všedních i nevšedních činnostech.

Přestože Norové nejsou žádní puritáni, názor na vznik parku byl rozporuplný. Dnes patří k oblíbeným místům Oslanů a rodinky s dětmi zde tráví při pikniku na dece celé hodiny. Když už budete v Oslu, určitě zajděte do muzea vikinských lodí či muzea Fram nebo Kon-Tiki, které leží nedaleko od sebe na poloostrově Bygdøy.

K oblíbenému místu sportovců pak jednoznačně patří Holmenkollen se skokanským můstkem či státní opera ve čtvrti Bjørvika, která získala cenu Evropské unie za stavbu roku 2009

Nezapomeňte na Muncha

Na expresionistického malíře Edvarda Muncha jsou Norové patřičně hrdi. Jeho muzeum, které najdete na ulici Tøyengata, bylo otevřeno v roce 1963 ke stoletému výročí umělcova narození. Už na jaře příštího roku se ale přestěhuje do nových prostor – kousek od státní opery do čtvrti Bjørvika. V nových prostorách bude v jedenácti halách k vidění na 28 tisíc uměleckých děl.