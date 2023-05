Mero se dohodlo s akcionáři konsorcia TAL na projektu rozšíření ropovodu

Česká společnost Mero se dohodla s akcionáři konsorcia TAL na projektu rozšíření Transalpinského ropovodu (TAL). Projekt by měl být dokončen v roce 2024, dohoda by se měla podepsat ještě v květnu. Na tiskové konferenci po dnešním jednání s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou to oznámil předseda vlády Petr Fiala (ODS).

Podle dřívějšího Fialova vyjádření umožní úprava ropovodu navýšení dodávek ropy na sedm až osm milionů tun ročně. Náklady na technické úpravy, které toto umožní, se odhadovaly na 1,2 až 1,6 miliardy korun. Projekt je součástí snahy o nezávislost ČR na ruském ropovodu Družba. „(Projekt) je naprosto zásadní pro energetickou bezpečnost České republiky s cílem zbavit se závislosti na ruských fosilních palivech,“ poznamenal Fiala. Ropovod TAL vede z italského Terstu do Německa a Rakouska. ČR je na něj napojená přes produktovod IKL, který začíná v bavorském Vohburgu an der Donau, kde se napojuje na Transalpinský ropovod. Ten je napájen ropou, kterou do přístavu v Terstu přivážejí tankery z celého světa. Předloni se do ČR dovezlo podle statistiky ministerstva průmyslu 6,8 milionu tun ropy, meziročně o 10,8 procenta více. IKL přepravil 51,2 procenta ropy, zbytek přepravil ropovod Družba. Mero dříve uvedlo, že produktovod IKL má už teď dostatečnou kapacitu pro úplné zásobení ČR bez ropovodu Družba, ale na ropovodu TAL zatím dostatečná kapacita pro stoprocentní zásobování ČR ropu není. Ropovod zásobuje osm rafinérií ve třech zemích EU, včetně obou rafinérií v Česku. Podle Fialy má také Itálie jeden z největších evropských trhů se zemním plynem a má zájem se stát středomořským uzlem pro dodávky plynu do Evropy. Pro Česko je to velmi důležité, debata se dnes vedla o konkrétních formách spolupráce, prohlásil premiér. Meloniová uvedla, že Evropa nesmí být energeticky závislá. Itálie má podle předsedkyně vlády velké projekty pro posílení soběstačnosti v zásobování energiemi. Mohlo by vás zajímat Růst cen plynu byl v ČR nejvyšší z celé EU, cen elektřiny druhý nejvyšší. Fiala to popírá

