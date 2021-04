Měnový fond: Vyspělé země by mohly využít daně ke snížení nerovností

Vyspělé ekonomiky by mohly využít progresivnější zdanění příjmů, daně z nemovitostí, dědické a darovací daně i daně na „nadměrné“ firemní zisky ke snižování nerovností, které se prohloubily v důsledku pandemie covidu-19. Uvedl to dnes podle agentury Reuters Mezinárodní měnový fond (MMF).

Pandemie podle MMF prohloubila dřívější nerovnosti v přístupu ke zdravotní péči, vzdělání a digitální infrastruktuře, což by mohlo vést k tomu, že budou po generace přetrvávat nerovnosti v příjmech. Fond proto vyzval, aby se země soustředily na investice do zlepšení vzdělávacího a zdravotnického systému i do posílení sociálního zabezpečení.

Aby získaly potřebné finance, mohly by podle MMF vyspělé země přikročit k progresivnějšímu zdanění příjmů a více využívat daně z nemovitosti a dědické a darovací daně. „Zvážit by se mohlo zdanění 'nadměrných' firemních zisků,“ uvedl také fond. Dodal, že další možností by byly daně z majetku, pokud by ostatní opatření nebyla dostatečná.

Charitativní organizace Oxfam postoj MMF k progresivnějšímu zdaňování příjmů a ke zdaňování nadměrných firemních zisků přivítala. „Pandemie prohloubila nerovnosti,“ uvedla Susana Ruizová z Oxfamu. Dodala, že majetek miliardářů se loni v období od března do dubna zvýšil o „šokujících“ 3,9 bilionu dolarů (86,4 bilionu Kč).

MMF a vlády by podle Ruizové měly zabránit opakovaní situace z doby po globální finanční krizi z let 2008 a 2009, kdy se daňové břemeno přesunovalo od nejbohatších lidí a korporací na domácnosti, píše Reuters.