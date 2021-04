Republikánský kongresman je podezírán z intimního vztahu se 17letou

Americké ministerstvo spravedlnosti vyšetřuje, zda měl republikánský kongresman a hlasitý podporovatel exprezidenta Donalda Trumpa Matt Gaetz poměr se sedmnáctiletou dívkou a zda tím neporušil federální zákony o sexuálním zneužívání.

S odvoláním na tři informované zdroje to v úterý napsal deník The New York Times (NYT). Gaetz v rozhovoru potvrdil, že je předmětem federálního vyšetřování, odmítl však, že by se dopustil jakéhokoli nepatřičného chování.

Podle informací NYT vyšetřování 38letého republikána z Floridy začalo v posledních měsících Trumpova mandátu a je součástí většího případu kolem Gaetzova politického spojence Joela Greenberga. Ten od loňského léta čelí obžalobě o několika bodech včetně sexuálního vykořisťování nezletilé osoby a finanční podpory lidí včetně alespoň jedné neplnoleté dívky výměnou za sex.

Pokud jde o Gaetze, zajímají se údajně vyšetřovatelé o jeho aktivity staré přibližně dva roky, kdy se politik stýkal s nejmenovanou dívkou, které tehdy mohlo být 17 let. Gaetz je podezírán z toho, že jí zaplatil za to, aby s ním cestovala. „Podle několika federálních předpisů je nelegální přimět osobu mladší 18 let k cestě přes státní hranice s cílem provozovat pohlavní styk výměnou za peníze nebo něco hodnotného. Takové případy jsou pravidelně předmětem stíhání ze strany ministerstva spravedlnosti a pachatelé často dostávají tvrdé tresty,“ píše NYT.

List dodává, že floridský kongresman v tuto chvíli nečelí žádnému obvinění a že není jasné, do jaké míry mu nějaké hrozí. Gaetz, který je považován za vycházející hvězdu republikánské scény, jakékoli provinění v této souvislosti odmítá. Zpravodajskému webu Axios ale řekl, že se obává trestního stíhání.

„Obvinění vznesená proti mě jsou stejně závažná, jako jsou nepravdivá,“ řekl rodák z jihovýchodu Floridy, který byl do Kongresu poprvé zvolen v roce 2016. „Jsem přesvědčen, že na ministerstvu spravedlnosti jsou lidé, kteří se pokouší kriminalizovat moje sexuální chování z doby, kdy jsem nebyl ve vztahu,“ pokračoval. Gaetz je od konce loňského roku zasnoubený s šestadvacetiletou Ginger Luckeyovou.

V reakci na zprávu o vyšetřování se zákonodárce označil za oběť „organizovaného kriminálního vydírání“, na němž se prý podílí i nejmenovaný bývalý činitel ministerstva spravedlnosti. „Je prokazatelně nepravdivé, že jsem cestoval se sedmnáctiletou ženou,“ uvedl. Ministerstvo spravedlnosti, Federální úřad pro vyšetřování (FBI) i prokuratura na Floridě záležitost odmítly komentovat.

Kongresman Gaetz se v posledních letech stal jednou z nejvýraznějších tváří Republikánské strany, i díky častým vystoupením v médiích nakloněných republikánům jako je televize Fox News. Do povědomí se zapsal například tiskovou konferencí, která nakrátko narušila vyšetřování před prvním Trumpovým impeachmentem, nebo tím, když v roce 2017 jako jediný člen Kongresu hlasoval proti zákonu, který podle NYT rozšiřoval pravomoci a prostředky federální vlády v boji proti obchodu s bílým masem.

Ve stejný den jako zpráva o jeho vyšetřování se objevily spekulace, že by Gaetz mohl brzy z politiky odejít. Podle zdrojů Axios kongresman zvažuje, že v roce 2022 nebude usilovat o znovuzvolení a z Kongresu se přesune do televize Newsmax. Toto relativně mladé médium se výrazně podílelo na šíření konspiračních teorií o loňských prezidentských volbách a začalo na konzervativní scéně konkurovat do té doby dominantní Fox News.