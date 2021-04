OBRAZEM: Zelená motýlí 'invaze' na pláži v Thajsku

Pláž Hat Chom Tawan na severu Thajska pokryl jasně zelený koberec složený z několika tisíců, až desetitisíců motýlů příbuzných běláskům. Zatímco jejich housenky pár dní před tím vyděsily místní svým útokem na budovu školy, s vylíhlými motýly se jezdí fotit všichni z okolí.

Motýli Catopsilia Pomona, kterým kvůli jejich migraci přezdívá také citronoví emigranti, vytváří na pláži husté zelené koberce a když vzlétne celý roj do vzduchu, je to jedinečný podívaná. Podle úředníků přírodního parku motýly do oblasti táhnou hlavně místní stromy, které jejich housenkám slouží jako vhodná potrava.

To, že se letos čeká velká motýlí „úroda“, se dalo odvodit už zhruba o týden dřív. To místní školu housenky doslova obklíčily, nebylo snad jediné místo na fasádě, na kterém by nebyla housenka. Na školní pozemek je zřejmě přilákalo několik stromů kasie (mezi ně patří například zlatý déšť), jejímiž listy se živí.

Děti, ale i učitele nezvyklá invaze nejdříve vyděsila, protože zprvu nebylo jisté, zda nejsou housenky jedovaté. Když se z nich vyklubaly larvy catopsilie, všichni si oddychli a učitelé o nich začali dětem přednášet v hodinách přírodopisu. Po několika dnech se housenky zakuklily a výsledek mohou místní nyní obdivovat na pláži.