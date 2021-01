Vláda prodloužila čas na přiznání silniční daně, chystá kompenzace pro skiareály

Přiznání k dani nemovitých věcí a daně silniční bude možné bez sankcí podat do 1. dubna místo 1. února. Stejně tak bude možné až do 1. dubna zaplatit bez sankcí silniční daň za loňský rok. Termín zaplacení daně z nemovitých věcí zůstal beze změny, je totiž standardně do 1. června.

Posunutí termínů v souvislosti s pandemií koronaviru schválila na mimořádném jednání vláda. Na tiskové konferenci o tom informoval ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Vláda také rozhodla, že stávající protiepidemická opatření budou prodloužena nejméně do 22. ledna. Cílem je podle ministerstva financí v souvislosti s pandemií omezit osobní návštěvy finančních úřadů i pošt. "Odložení povinnosti podat přiznání k silniční dani a dani z nemovitých věcí o dva měsíce do konce března považuji v této situaci za nezbytné. Obě tyto daně se totiž často vyřizují v papírové podobě s aktivní pomocí pracovníků finančních úřadů," uvedla v tiskové zprávě ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Ministerstvo k faktickému prodloužení přistoupilo prominutím příslušenství daně z nemovitých věcí i daně silniční. Již před Vánoci vláda rozhodla, že podnikatelům postiženým pandemií ministerstvo financí odloží díky prominutí úroků z prodlení automaticky všechny úhrady DPH do 16. srpna 2021. Zároveň do 15. dubna úřad promine zálohy na silniční daň. Dále MF odpustí správní poplatky, například za žádost o prominutí úroku z prodlení a posečkání nebo žádost o vrácení daně při dovozu a prominutí celního nedoplatku. Skiareály zůstanou zavřené, vláda připraví kompenzace Lyžařská střediska zůstanou nadále uzavřena, vláda rozhodla o prodloužení stávajících protiepidemických opatření do 22. ledna. Nebude však zamezen příjezd ke skiareálům, jak to zavedlo například Německo. Ministr Havlíček připravuje speciální program kompenzací pro lyžařské areály. V pondělí by ho chtěl představit vládě. Havlíček se pokoušel vládě navrhnout variantu, aby se skiareály za určitého systému a podmínek mohly otevřít, respektuje ale rozhodnutí nařízení neuvolňovat, řekl. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) uvedl, že fungování lyžařských areálů nepodpoří s tím, že zimní střediska nejsou rozhodně místem, kde by byl omezen sociální kontakt. Střediska mohla být v zimní sezoně zatím otevřena od 18. do 26. prosince. Provozovatelé skiareálů a zástupci cestovního ruchu ve středeční výzvě vládě požádali o pomoc se zajištěním bezpečnosti na sjezdovkách, kterou sami při omezeném nebo nulovém provozu garantovat nedokážou. Zástupci kabinetu se k tomuto problému nevyjádřili. "Nepůjdeme cestou německou, která nejenom že zavřela areály, ale dokonce s ohledem na to, co by hrozilo podobně třeba jako v České republice, ještě zamezila příjezd k těm areálům. Chceme, aby turisté nebo ti, kteří se tam chovají korektně, měli možnost tam dojet, aby měli možnost tam alespoň nějakým elementárním způsobem vyplnit svůj volný čas v rámci pobytu v přírodě," uvedl Havlíček. V ČR je podle Havlíčka 450 skiareálů, z toho 150 větších. Svou činností do rozpočtu přinášejí 13 miliard korun ročně, obslouží 2,5 milionu lyžařů a zaměstnávají 45 000 lidí. "Provozovatelé skiareálů jsou v naprosto specifické situaci, oni mají možnost provozovat areály v jednotkách měsíců, ne-li dokonce týdnů v roce. Musí tím pádem pokrýt náklady na celý rok z toho, co vydělají v těchto dnech," uvedl Havlíček. Ztráta lyžařských areálů do 10. ledna bude podle Asociace horských středisek činit miliardu až 1,2 miliardy korun. Senát odmítl pokutování firem za porušování vládních opatření Senát odmítl vládní novelu, která má mimo jiné zavést až třímilionové sankce pro firmy za porušení vládních protikoronavirových opatření. Podle senátorů je horní hranice pokuty neúměrně přísná a vedla by k likvidaci firem a živnostníků, kteří se potýkají s dopady opatření. Novelu krizového zákona nyní dostane k opětovnému projednání sněmovna, která může veto horní komory přehlasovat. Zamítnutí novely podpořilo 59 ze 68 přítomných senátorů včetně Jana Žaloudíka (ČSSD). Další členové klubu ProRegion, v němž jsou zástupci vládního hnutí ANO a ČSSD, se hlasování zdrželi. Mohlo by vás zajímat Vláda rozšířila COVID gastro: Provozovny dostanou 400 Kč za pracovníka a den

