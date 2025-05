Matka dvou dětí zmizela beze stopy. Po 60 letech víme, co se s ní stalo a výsledek je zavrženíhodný...

6. 5. 2025 – 6:24 | Zpravodajství | Alex Vávra

Zmizela jako dvacetiletá matka dvou dětí a celá země ji považovala za mrtvou. Teď, po šedesáti letech, se ukázalo, že žila celou dobu pod novou identitou – daleko od minulosti, kterou se rozhodla navždy vymazat.

V létě roku 1962 odešla dvacetiletá matka dvou dětí z domova ve Wisconsinu. Řekla, že si jde jen vyzvednout výplatu z místní textilky. Už se nikdy nevrátila. Policie pátrala, rodina zoufale čekala, ale Audrey Backeberg jako by se rozplynula v čase. Po více než 60 letech se teď neuvěřitelně ukázalo, že žije. A co víc – podle detektivů je zdravá, šťastná a svého rozhodnutí nelituje. Zmizení Audrey šokovalo tehdejší společnost. Byla mladá, měla dvě malé děti, manžela a práci. Na první pohled běžný život. Jenže skutečnost byla mnohem temnější. Backeberg se provdala už jako zhruba patnáctiletá, a její manželství bylo podle tehdejších záznamů plné násilí, strachu a výhrůžek. Krátce před zmizením podala na svého muže trestní oznámení za domácí násilí. Řekl jí prý, že ji zabije.

V den zmizení Audrey odjela se svou chůvou do Madisonu a odtamtud autobusem do Indianapolisu. Její společnice později vypověděla, že Audrey vystoupila z autobusu, zašla za roh – a zmizela navždy. Nikdo už ji nikdy neviděl. Policie zvažovala všechno: únos, vraždu, nehodu. Případ časem usnul pod nánosy prachu ve složce označené jako „nevyřešené“. Trvalo šest dekád, než se někdo odvážil znovu otevřít tento dávno ztracený příběh. Detektiv Isaac Hanson provedl to, co by bylo v šedesátých letech zcela nemožné. Využil DNA z rodinného účtu Audreyiny sestry na Ancestry.com, prošel staré dokumenty, úmrtní listy, sčítání lidu a digitální databáze, až se mu podařilo vystopovat ženu s odpovídajícími údaji. Oslovil místní policii v daném státě – jeho jméno není dosud zveřejněno – a požádal, aby se šli na ženu podívat. O deset minut později mu volala. Byl to hlas Audrey.

Mluvili spolu tři čtvrtě hodiny. Podle Hansona byla klidná, vyrovnaná, přátelská. Vysvětlila, že jednoduše odešla. Potřebovala zmizet, začít nový život. A přesně to udělala. Žila pod jiným jménem, znovu se provdala, změnila si identitu a vybudovala si nový život, daleko od násilí, které ji kdysi svazovalo. Nikdy se neozvala rodině, nikdy se neohlédla zpět. Hanson říká, že z ní necítil žádné výčitky – jen klid a jistotu. Případ Audrey Backeberg fascinuje Ameriku i po tolika letech. Nejen svou neuvěřitelnou délkou a tím, jak se jí podařilo kompletně zmizet, ale i tím, jaký obraz to vrhá na tehdejší dobu. Žena, která utíkala před násilím, neměla jinou možnost než se zcela odstřihnout od minulosti – i za cenu, že opustila vlastní děti. Ty dnes samy patří mezi seniory.

Zůstává mnoho otázek. Jak dokázala žít tak dlouho v anonymitě? Proč nikdy nekontaktovala děti? A kolik dalších podobných příběhů se ještě skrývá v zaprášených kartotékách policejních archivů? Jisté je jen jedno: Audrey přežila. Navzdory všem okolnostem, navzdory době, navzdory systému. A někdy to stačí k tomu, aby z lidského zmizení vznikla legenda.