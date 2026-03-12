Marihuana může měnit mozek a mysl víc, než se myslelo
12. 3. 2026 – 13:56 | Zpravodajství | Alex Vávra
Konopí nemusí jen zhoršovat paměť. Podle nových výzkumů může dokonce vytvářet falešné vzpomínky, takže si lidé pod vlivem THC mohou být jistí něčím, co se ve skutečnosti nikdy nestalo. Studie naznačuje, že mozek si v takovém stavu snadno doplňuje detaily, které ve skutečnosti chybí.
Kouříte trávu a jste si jistí, že si přesně pamatujete, co se kolem vás stalo? Možná to tak vůbec není. Nové výzkumy naznačují, že konopí může nejen zhoršovat paměť, ale dokonce měnit samotné vzpomínky. Lidé pod vlivem THC si pak mohou pamatovat věci, které se nikdy nestaly.
Studie z Washington State University, publikovaná v odborném časopise Journal of Psychopharmacology, ukazuje, že už po relativně malé dávce THC roste pravděpodobnost takzvaných falešných vzpomínek. Jinými slovy, mozek může doplnit detaily, které ve skutečnosti vůbec neexistovaly.
Když si mozek začne vymýšlet
Do experimentu bylo zapojeno 120 pravidelných uživatelů konopí. Vědci je rozdělili do tří skupin: jedna dostala placebo, druhá 20 miligramů THC a třetí 40 miligramů. Účastníci poté absolvovali sérii paměťových testů. Výsledky byly poměrně jasné. Lidé, kteří konopí užili, dopadli ve většině testů hůře než ti, kteří dostali placebo. Výrazné rozdíly se objevily v 15 z 21 testů.
Největší problém nastal u takzvané falešné a zdrojové paměti. Tyto typy paměti pomáhají člověku určit, co přesně se stalo a odkud danou informaci zná. V jednom z testů například účastníci poslouchali seznam slov spojených společným tématem. Klíčové slovo, které všechna slova spojovalo, ale nikdy nezaznělo. Přesto si lidé pod vlivem konopí později často mysleli, že ho slyšeli.
Uživatelé konopí měli také větší problém určit, odkud určitou informaci znají. Nedokázali si například spolehlivě vybavit, zda ji slyšeli v rozhovoru, viděli na internetu nebo si ji jen domysleli. Zhoršila se i takzvaná prospektivní paměť, tedy schopnost zapamatovat si úkol do budoucna. Jde o běžné situace každodenního života – například vzít si lék, přijít na schůzku nebo se cestou domů zastavit v obchodě.
Zajímavé je, že mezi dávkou 20 a 40 miligramů THC vědci nenašli výrazný rozdíl. To naznačuje, že i relativně mírná dávka může paměť ovlivnit poměrně výrazně.
Proč na tom může záležet
Vědci zkoumali paměť i pomocí virtuální reality. Účastníci například sledovali simulovanou rvačku na nádraží nebo se ocitli v situaci, kdy jako student potřebující peníze ukradli kabelku. I zde se ukázalo, že konopí zvyšuje pravděpodobnost vzniku falešných vzpomínek. Podle odborníků může být jedním z důvodů působení THC na hippocampus, část mozku zodpovědnou za paměť. Aktivace receptorů v této oblasti může vést k větší rozptýlenosti, chaotičtějšímu myšlení a uvolněným asociacím.
Takové zkreslení paměti může mít reálné dopady. Problém může nastat například při výslechu svědků, kdy si člověk pod vlivem konopí může nechtěně domýšlet detaily události. Odborníci proto doporučují, aby policie s výslechy lidí pod vlivem počkala, dokud nebudou střízliví. Falešné vzpomínky ale mohou zasahovat i do běžného života. Mohou ovlivnit pracovní situace, hádky mezi přáteli nebo rodinné spory o to, co se ve skutečnosti stalo.
Lidská paměť je totiž překvapivě křehká. Psychologové už dříve ukázali, že lidem lze poměrně snadno vsugerovat detaily událostí, které nikdy nezažili. Konopí podle nových zjištění může tento efekt ještě zesilovat. Až si tedy příště budete po večeru s marihuanou jistí, že přesně víte, co se stalo, je možné, že část vašeho příběhu vytvořil váš vlastní mozek.