Nový rozšířený podvod se zaměřuje na propagaci AI
12. 3. 2026 – 14:02 | Magazín | Anna Pecena
Podvodníci našli nový trik, jak vylákat peníze z lidí. Tvrdí, že umělá inteligence zhodnotila jejich investice a že si mohou vydělané peníze vybrat. Stačí jen zaplatit malý poplatek. Ve skutečnosti však žádné výdělky neexistují a oběť přichází o své úspory. Podle odborníků jde o stále častější podvod, který cílí i na méně zkušené uživatele internetu.
„Vaše investice vydělala. Stačí zaplatit poplatek“
Podvodníci stále častěji využívají popularitu umělé inteligence. Oběti oslovují telefonicky, e-mailem nebo přes sociální sítě s tvrzením, že jejich peníze byly investovány pomocí moderního AI systému, který údajně dokázal výrazně zhodnotit vloženou částku.
Scénář bývá podobný. Volající se představí jako pracovník investiční společnosti a sdělí překvapivou zprávu: na účtu údajně čeká několik tisíc nebo dokonce desítek tisíc korun zisku. Aby si člověk mohl peníze vybrat, musí ale nejprve zaplatit poplatek – například za převod, daň nebo aktivaci účtu.
Jakmile oběť poplatek zaplatí, následují další požadavky. Podvodníci tvrdí, že je potřeba uhradit další administrativní náklady nebo ověřovací poplatky. Peníze ale nikdy nepřijdou. Celý „zisk“ je pouze vymyšlený.
Podvod, který stojí oběti tisíce až statisíce
Podle policie a bezpečnostních expertů mohou lidé kvůli podobným podvodům přijít o značné částky. Někdy jde o několik tisíc korun, jindy o desítky nebo dokonce stovky tisíc.
Podvodníci často využívají psychologický tlak. Tvrdí například, že nabídka je časově omezená nebo že pokud člověk poplatek nezaplatí okamžitě, o zisk přijde. Někdy se snaží působit velmi profesionálně – používají falešné webové stránky, grafy vývoje investic nebo aplikace, které vypadají jako skutečné obchodní platformy.
Terčem se mohou stát různé věkové skupiny. Odborníci ale upozorňují, že podobné nabídky mohou snadněji zmást lidi, kteří nemají s investováním nebo internetovými službami tolik zkušeností.
Jak se nenechat nachytat
Základní pravidlo je jednoduché: pokud někdo tvrdí, že pro vás vydělal peníze, ale požaduje nejprve poplatek, jde téměř jistě o podvod.
Odborníci doporučují nikdy neposílat peníze neznámým firmám ani lidem, kteří vás kontaktují nevyžádaně. Podezřelé jsou také nabídky slibující rychlé a vysoké zisky bez rizika.
Důležité je také ověřit si, zda investiční společnost skutečně existuje a zda má licenci České národní banky. Pokud si člověk není jistý, je lepší nabídku odmítnout a poradit se s rodinou nebo finančním odborníkem.
Podvodníci se neustále přizpůsobují novým technologiím a umělá inteligence je pro ně jen další nástroj. O to důležitější je zachovat obezřetnost a nenechat se nalákat na příliš lákavé sliby.